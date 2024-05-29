Президент Латвии не видит причин препятствовать Украине наносить удары по территории РФ

Эдгарс Ринкевичс отметил, что военные успехи России являются следствием неспособности Запада обеспечить Киев оружием и введения ограничений на его применение

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не видит причин, по которым Украина могла бы отказаться от нанесения ударов по территории России. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN.

Как сказал Ринкевичс, "нет причин" препятствовать Киеву. По его мнению, российские военные успехи являются "следствием <...> неспособности [Запада] обеспечить Украину оружием и введения ограничений" на его применение.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли украинская сторона иметь возможность наносить удары с помощью западного оружия по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО он заявил, что войск государств - членов альянса не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать блок вне конфликта будет очень сложно.