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ТАСС

Президент Латвии не видит причин препятствовать Украине наносить удары по территории РФ

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Эдгарс Ринкевичс
Эдгарс Ринкевичс.
Источник изображения: sputniknewslv.com

Эдгарс Ринкевичс отметил, что военные успехи России являются следствием неспособности Запада обеспечить Киев оружием и введения ограничений на его применение

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не видит причин, по которым Украина могла бы отказаться от нанесения ударов по территории России. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN.

Как сказал Ринкевичс, "нет причин" препятствовать Киеву. По его мнению, российские военные успехи являются "следствием <...> неспособности [Запада] обеспечить Украину оружием и введения ограничений" на его применение.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли украинская сторона иметь возможность наносить удары с помощью западного оружия по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО он заявил, что войск государств - членов альянса не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать блок вне конфликта будет очень сложно. 

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Страны
Латвия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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