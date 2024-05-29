"Самое трудное время в конфликте". Эксперт проанализировал положение ВСУ (The New Yorker, США)

The New Yorker: боевые действия на Украине развиваются в пользу России

Украина переживает самое трудное время с начала конфликта, пишет New Yorker. Российская армия имеет преимущество в артиллерийских выстрелах в соотношении десять к одному. Кроме того, ВСУ не хватает солдат: найти мотивированных новобранцев стало гораздо труднее, чем два года назад.

Джошуа Яффа

Спустя два года после того, как начался вооруженный конфликт на Украине, боевые действия развиваются в пользу России.

Волчанск — небольшой украинский городок, расположенный всего в пяти километрах от границы с Россией. Усеянный сельскохозяйственными угодьями и заводами советской эпохи, он хранит память о многочисленных вторжениях и оккупациях. Во время Второй мировой войны, когда Вермахт и Красная Армия беспощадно бились друг с другом в Харькове и его окрестностях (контроль над этим городом переходил из рук в руки четыре раза), Волчанск находился в оккупации нацистских войск более года. Сегодня, спустя два года после начала вооруженного конфликта на Украине, когда российской армии удалось изменить ситуацию в свою пользу, город снова оказался в центре решающих сражений.

История нынешнего захвата Волчанска началась в первый день спецоперации, в феврале 2022 года, когда российские подразделения устремились через границу. Они взяли город без особых боев <…>. В сентябре того же года Украина предприняла внезапное контрнаступление, в результате чего российские войска ушли из Волчанска и десятков других городов Харьковской области (отход ВС России был плановый — в соответствии с "жестом доброй воли", чтобы установить условия для начала переговоров с Киевом. Однако украинцы воспользовались этим моментом для развития контрнаступления. — Прим. ИноСМИ).

10 мая этого года, когда украинский военный конфликт находится в совершенно другой фазе, Россия снова атаковала. Так называемые силовые штурмы, в ходе которого пехота волна за волной отправляется на линию огня, остаются визитной карточкой российской тактики. Кремль пополнил свои вооруженные силы посредством призыва на военную службу и финансовых стимулов и тратит треть национального бюджета на оборону и безопасность. По оценкам НАТО, Россия производит три миллиона артиллерийских снарядов в год — вдвое больше, чем все страны-члены НАТО вместе взятые могут предоставить Украине. Российская армия научилась использовать беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы блокировать собственные боевые инновации Украины, а российские ВВС модернизировали советские полуторатонные неуправляемые "неумные" бомбы, снабдив их модулями управления и системой GPS, что превратило это оружие в "умные планирующие бомбы", которые используются для сравнивания с землей сил ВСУ.

Между тем, Украина сегодня переживает, пожалуй, самый трудный момент в этом вооруженном конфликте. В течение нескольких месяцев непокорные республиканцы в Конгрессе блокировали принятие нового пакета помощи, и украинские запасы всего, от зенитных ракет до артиллерийских снарядов, стали истощаться. По оценкам украинского командования, российская армия теперь имеет преимущество в артиллерийских выстрелах в соотношении десять к одному. Поскольку средства противовоздушной обороны сильно истощились, украинские города, прежде всего, Харьков, подверглись самым продолжительным российским атакам с начала конфликта. Ракетные удары вывели из строя электросети по всей стране. Наконец, в конце апреля Конгресс одобрил пакет военной помощи на сумму в 61 миллиард долларов, но импульс вооруженного конфликта уже изменился, и в любом случае системы тяжелого вооружения не могут достичь поля боя в одночасье. На прошлой неделе правительство в Киеве впервые распорядилось об отключении электроэнергии по всей стране.

Но нехватка оружия – это лишь одна из проблем Украины. В ВСУ не хватает солдат. В первые дни конфликта недостатка в людях, желающих записаться в армию, не было. Но сейчас найти мотивированных новобранцев стало гораздо труднее. Недовольство в стране растет, поскольку военный призыв затрагивает в основном тех, кто обычно несет на себе основную тяжесть боевых действий в любом вооруженном конфликте: людей из отсталых сельских регионов, менее образованных и относительно менее обеспеченных. У президента Владимира Зеленского не было готового решения этой дилеммы, а украинскому парламенту больше года не удавалось принять закон о мобилизации. В прошлом месяце Зеленский, наконец, подписал ряд законов, расширяющих этот законопроект и, как утверждает его администрация, делающих его более прозрачным и эффективным. Но процесс демобилизации действующих войск до сих пор не идет, поэтому призываемые опасаются, что им вручат билет в один конец. А это совсем непривлекательная перспектива в жестокой конфронтации на истощение, в которой, по данным американской разведки, погибло 70 тысяч украинских солдат (по российским данным на февраль 2024 года, ВСУ потеряли свыше 444 тысяч человек с начала военной операции. — Прим. ИноСМИ). И точно так же, как и в случае со значительно задержанными поставками оружия из США, новым законам потребуется время, чтобы изменить реальность на поле боя.

Именно в рамках этого "окна возможностей" Россия начала свое нынешнее наступление. Бои продолжаются на улицах Волчанска. Украинские командиры эвфемистически говорят о подразделениях ВСУ, которые "заняли более выгодные позиции в противовес вражескому огню и штурмам", и менее эвфемистически признают тактические успехи России. Нынешнее наступление России — это то, что на военном языке называется "операция по выравниванию фронта" — способ связать силы противника в одном районе боевых действий, чтобы создать преимущество в другом. Однако непосредственным приоритетом Владимира Путина остается занятие всего региона Донбасса на востоке Украины.

Когда первоначальные военные цели Путина — устранение киевского режима и свержение Зеленского — не были достигнуты в первые дни СВО, казалось, что затяжная конфронтация пойдет на пользу Украине. Зеленский не сбежал. Запад оказался более сплоченным, чем представлял Путин. Но такая логика событий давно изменилась. Даже имея на подходе годовой запас американского оружия, Украина не может рассчитывать на будущие пакеты помощи, особенно если Дональд Трамп снова станет президентом. И несмотря на все разговоры в Вашингтоне и европейских столицах об экзистенциальном характере украинского конфликта, они не использовали последние два года для серьезной модернизации или расширения производства вооружений.

Администрация Байдена, опасаясь эскалации конфликта на Украине, запрещает использовать американское оружие против целей на суверенной территории России (на прошлой неделе Россия провела у границы учения, имитируя применение тактического ядерного оружия). Однако, как утверждают украинские официальные лица, именно оттуда Россия сейчас наносит свои удары. Зеленский считает, что ядерная позиция Путина, по сути, остается неизменной, и в недавнем интервью Times он сказал, что российские силы "действуют спокойно, понимая, что наши партнеры не дают нам разрешения" использовать западное оружие для нанесения ответного удара.

Если Волчанск падет, российская артиллерия снова окажется на расстоянии пушечного выстрела от Харькова. Наберут силу военные операции русских, направленные на то, чтобы сделать второй по величине город Украины (с довоенным населением в 1,5 миллиона человек, размером с Амстердам) функционально непригодным для жизни (цель ударов ВС России — военная промышленность города, а не система жизнеобеспечения. — Прим. ИноСМИ). Путин дал понять, что, по его мнению, если Россия окажет необходимое давление на Украину, Запад прекратит ее поддерживать, что приведет к политическим переменам в Киеве, а Зеленского заменят фигуры, симпатизирующие Москве. Но такой ход развития событий не является неизбежным. Как показывает история Волчанска, динамика военных действий в подобных конфликтах может меняться многократно.