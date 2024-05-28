Союзное государство – сила двух суверенных стран.

23-24 мая в Минске состоялись переговоры президентов Беларуси и России А.Лукашенко и В.Путина с участием членов правительств двух стран. Стороны обсудили состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений – интеграцию в рамках Союзного государства, укрепление безопасности, реализацию совместных торгово-экономических проектов, взаимодействие в гуманитарной сфере.

Кроме того, в центре внимания были вопросы международной и региональной повестки, совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.

Внимание СМИ, в свою очередь, было приковано к вопросам дальнейшего развития Союзного государства, а именно перспектив объединения Беларуси и России в одно государство.

Министр иностранных дел РФ С.Лавров, отвечая на вопросы журналистов в Минске, отметил, что «президенты уже не раз заявляли, что «Беларусь и Россия – это два суверенных государства и у нас же Союзное государство, которое являет собой высший уровень интеграции, который мы вообще можем видеть не только на постсоветском пространстве, но и в других регионах мира».

Президенты обоих стран ранее исключили возможность объединения РБ и РФ в одно государство. По этому поводу белорусский лидер А.Лукашенко отмечал, что «Беларусь и Россия должны оставаться независимыми государствами, для того, чтобы создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное государство».

Напомним, что Договор о Союзном государстве РФ и РБ подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого политического, юридического, военного, экономического пространства, а также объединение энергетических, транспортных, налоговых и таможенных систем обеих стран и многое другое.

Не вдаваясь в подробности реализации совместных политических и экономических проектов, можно утверждать, что процесс идет успешно. Свидетельством может быть, то что граждане России и Беларуси уже давно не чувствуют себя иностранцами на территории Союзного государства. Приезжая из одной страны в другую белорусы и россияне не испытывают затруднений в решении социальных, пенсионных, медицинских, налоговых и миграционных вопросов. Также, граждане двух стран могут получить образование в белорусских и российских вузах, и бесплатно медицинскую помощь. У россиян и белорусов нет визового режима и миграционных карт. Каждый россиянин и белорус может въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом, передвигаться и выбирать место жительства в любом населенном пункте Беларуси и России. Не нужно оформлять разрешение на работу и нет препятствий для развития бизнеса.

По примеру Минска и Москвы, на путь создания Союзного государства встали Казахстан и Узбекистан. Лидеры этих стран спустя годы признали, что Союз между Беларусью и Россией является уникальным прецедентом в мировой политической истории.

В свою очередь государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил, что нынешний визит В.Путина в Беларусь в рамках нового политического цикла, после президентских выборов в России, подтверждает стратегическое значение направления союзной интеграции. В то же время, заявления руководства РФ демонстрируют, что Беларусь рассматривают не как кандидата на вступление в состав Российской Федерации, а как отдельное государство – полноправного партнера и союзника.

Такой стратегический союзнический характер отношений сегодня доказал свою эффективность. У него есть очень серьезный экономический, политический, военный и культурно-гуманитарный фундамент, который позволяет Минску и Москве совместными усилиями отстаивать суверенитет и политическую идентичность в условиях давления со стороны коллективного Запада.

Сергей Острына