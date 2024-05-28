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Военное обозрение

«Будем вести войну на морском дне»: ВМС Швеции раскрыли стратегию своего флота

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Швеции Пол Юнсон указал, что его страна пользуется подводным флотом с 1904 года.

Я бы заявил о наших уникальных активах и возможностях на Балтике, потому что мы десятилетиями работали под водой

- отметил министр.

В соленой Атлантике на глубине сенсоры, используемые для обнаружения подлодок противника, работают плохо. Разница температур создает в морской толще слои, которые скрывают субмарины от активных гидролокаторов. Иначе дело обстоит в Балтийском море, которое является мелководным и обладает низким содержанием соли, что делает его подходящей площадкой для небольших субмарин.

Сложность моря в прилегающих к нам районах в наших интересах. Именно по этой причине наши субмарины имеют соответствующие размеры: они оптимизированы для работы на мелководье

- отметил командор Петер Остбринг, начальник штаба 1-й флотилии подлодок ВМС Швеции, слова которого приводятся в издании USNI News.

Подводный флот Швеции состоит из четырех субмарин: трех ударных 1600-тонных класса Gotland, построенных в 1990-х годах, и одной более старой 1500-тонной ПЛ проекта Södermanland. Все они оснащены ВНЭУ, которая позволяет лодкам работать под водой в течение длительного времени.

Источник изображения: topwar.ru

Проект А-26

Мелководная Балтика имеет в среднем глубину около 70 метров, что требует особого подхода к действиям субмарин. Остбринг раскрыл информацию по этому поводу, пояснив, что ВМС Швеции намерены достичь превосходства над противником за счет перехода к новой боевой стратегии:

Концепция ведения войны на морском дне – это довольно новая концепция, кривая обучения в этом плане крутая. Но мы довольно быстро продвигаемся вперёд. Мы будем более подготовленными [к конфликту].

Для ведения «войны на морском дне» ВМС Швеции строят субмарины нового класса A-26 Blekinge, которые смогут неделями работать на небольших глубинах Балтики и будут оснащены в носовой части большим шлюзом для размещения водолазов или беспилотных подводных аппаратов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Проекты
ВНЭУ
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