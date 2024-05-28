Западу посоветовали отказаться от фантазии о поражении России (The American Conservative, США)

TAC: Западу пора отказаться от неосуществимой фантазии о поражении России

Западу пора отказаться от неосуществимой фантазии о поражении России, пишет TAC. Позиции Москвы намного сильнее, чем весной 2022 года, а поставки оружия Украине не принесут ей победы, став лишь чем-то вроде попытки излечить тяжело больного с помощью пиявок, отмечает автор статьи.

Марк Эпископос

Безоговорочное поражение России, как бы оно ни было оформлено, – это фантазия.

Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, и Элиот Коэн, руководитель департамента стратегии в Центре стратегических и международных исследований, точно диагностируют главный недуг политики Запада в отношении Украины в новой статье в журнале Foreign Affairs: администрация Байдена и ее европейские коллеги не смогли сформулировать свое видение окончания украинского конфликта. Спустя три года после начала российской СВО на Украине политика Запада по-прежнему страдает стратегической отсталостью: помощь Киеву стала самоцелью, отделенной от целостной стратегии завершения вооруженного конфликта.

Однако примечательно, что та "теория победы", которая представлена Загороднюком и Коэном взамен этого стратегического недуга Запада, еще более опасна и не продумана, чем нынешний статус-кво. Авторы призывают Белый дом всеми силами поддержать достижение Киевом своих военных целей, а именно: вывода всех российских войск из границ Украины 1991 года, включая Крым, отправление российских чиновников под трибунал за военные преступления, получение от Москвы репараций и предоставление Украине "долгосрочных мер безопасности". Иными словами, Запад должен взять на себя обязательство добиться ничего иного, как полного и безоговорочного поражение России на поле боя.

Как Украина с ее потрепанной армией, демографическим коллапсом и экономикой, полностью зависящей от западных денежных вливаний, сможет выполнить эту высокую миссию? Делая больше то же самое, что и сейчас, но в большем масштабе. Загороднюк и Коэн предписывают Киеву увеличить призыв в армию, даже несмотря на то, что, судя по опросам, большинство украинских мужчин не готовы воевать. Украине рекомендуют наносить больше ударов по инфраструктуре на территории России, несмотря на отсутствие признаков того, что такие атаки наносят ущерб производству российской энергии или военной продукции. Киеву советуют возобновить контрнаступление, несмотря на катастрофический и ужасно затратный провал прошлогодней попытки. От запада требуют новых санкций, несмотря на продолжающийся экономический рост России, даже в условиях того, что она является самой подсанкционной страной в мире. Рекомендуется также создать угрозу российскому контролю над Крымом с идеями получения "превосходстве в воздухе", которые не имеют ничего общего с нынешней динамикой и вероятным направлением развития конфликта.

И вот тут выясняется, что новая "теория победы" указанных авторов на самом деле является просто перефразированием старых идей, которые уже преследуются Западом, пусть и не с той эффективностью, которую предпочли бы Загороднюк и Коэн. Это средневековая теория победы с помощью медицинских пиявок. Проблема состоит не в том, что основное лечение не работает, заявляет врач, пока его пациент хрипит и задыхается, едва цепляясь за жизнь, а в том, что используется недостаточно пиявок. Естественно, все его коллеги, работающие в тех же ошибочных представлениях, с этим согласны.

Отдельные идеи, предложенные авторами, давно дискредитированы. Именно на The American Conservative я опубликовал статью о провале санкций против России и широких последствиях этого для политики США. Мои коллеги Джордж Биб и Анатоль Ливен во всех деталях показали, что не только не существует реального военного пути к победе Украины, но есть все основания предполагать, что скрытые преимущества России в живой силе и огневой мощи будут еще больше проявляться, а положение Украины будет продолжать ухудшаться в ближайшие недели и месяцы.

Коэн и Загороднюк признают, что позиции России сегодня намного сильнее, чем весной 2022 года, но настаивают (отчасти опираясь на необоснованные и крайне завышенные оценки российских потерь), что Россия сталкивается с серьезным недостатком военной техники и хронически неспособна захватить крупные части украинской территории. Фактически, как отметил генерал армии США Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, российские вооруженные силы сегодня значительно больше, чем они были в начале СВО на Украине в феврале 2022 года. Армия России также накопила ценный боевой опыт, который может быть получен только в результате проб и ошибок, сопровождающих годы изнурительного и высокоинтенсивного вооруженного конфликта, и мобилизовала свою военно-промышленную базу, заметно опередив Запад в производстве, например, артиллерийских снарядов. Российские войска не продвигаются излишне быстро на востоке и юго-востоке, потому что стратегия России заключается не в захвате больших участков украинской территории или осаде ее крупных городов, а в медленном истощении украинских сил с использованием своего преимущество в огневой мощи, имея целью сокрушить ВСУ в нескольких точках вдоль линии соприкосновения.

Это правда, что украинские вооруженные силы нанесли потери Черноморскому флоту России, но исход этого конфликта не будет решаться на море, и нет никакой возможности превратить эти успехи в значимые победы против российских сил на суше. Разрушение моста через Керченский пролив, соединяющего Крым с материковой частью России, даже если это и стало бы символической удачей для Украины и психологическим потрясением для Москвы, окажет минимальное влияние на способность российской армии поддерживать военную логистику на Украине, что признает даже Белый дом.

В основе ошибочных идей авторов лежит глубокая убежденность в превосходстве Запада: "В этом конфликте ресурсы, средства и технологии в подавляющем большинстве благоприятствуют Западу… России просто не хватает военной мощи, чтобы победить поддерживаемую Западом Украину, и поэтому ее единственная надежда заключается в манипулировании опасениями Запада", — пишут они.

Действительно, Запад на порядок богаче России, но последние три года показали, что это неравенство в богатстве не может быть легко и быстро конвертировано в осязаемые военные возможности, необходимые Украине для победы над российскими войсками на поле боя. Запад не может создать резервы живой силы, необходимые для продолжения украинского конфликта в течение многих лет, не вмешавшись в него напрямую. Несмотря на огромное скрытое богатство, США в настоящее время не хватает производственных мощностей, необходимых для поддержания достаточного уровня использования снарядов Украиной в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пополнения собственных истощенных военных запасов и выполнения обязательств перед другими партнерами на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Развитие военно-промышленной базы, достаточно мощной, чтобы взять на себя все эти задачи, вероятно, займет годы, то есть время, которого у Киева нет.

Западным лидерам давно пора сформулировать целостную теорию победы – такую, которая учитывает компромиссы и ограничения, с которыми сталкивается Киев и его сторонники, а не отметает их в сторону в поисках максималистских целей на поле боя, которые все больше оторваны от реалий на местах. Это не означает, что следует смириться с безоговорочной капитуляцией Украины. Тем не менее, это потребует от политиков признания того, что не существует реального пути к безоговорочному поражению России, и соответствующего формирования взглядов на прекращение конфликта. Его еще не поздно закончить на условиях, которые гарантируют суверенитет Украины и одновременно обеспечивают интересы США. Запад по-прежнему имеет значительные рычаги влияния на поле боя и за его пределами, но ключом к эффективному использованию этого влияния является отказ от формулы победы "с нулевой суммой", которая не мешает лидерам использовать более прагматичные и стратегически гибкие подходы.