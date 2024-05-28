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Интерфакс-АВН

Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Брюссель. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Ближневосточное урегулирование путем создания двух государств не является "болезненной уступкой" со стороны Израиля, а гарантирует ему безопасность, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Это не угроза безопасности Израиля. Напротив, это единственная долгосрочная гарантия безопасности и процветания Израиля. Я знаю, что нынешнее израильское правительство в этом не убеждено, и мы должны работать над тем, чтобы эта идея дошла до общественного мнения с целью добиться единственного решения, которое мы можем себе представить, чтобы обеспечить мир и безопасность для двух народов, борющихся за одну и ту же землю", - сказал Боррель в Брюсселе в воскресенье вечером.

Он выступил на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Норвегии и Саудовской Аравии после министерского совещания по Палестине.

Боррель сообщил, что в понедельник обсуждение этой темы продолжится в Совете ЕС на уровне глав МИД с коллегами из арабских стран и генеральным секретарем Лиги арабских государств.

"Тем временем мы должны призвать Израиль прекратить операцию в Рафахе, как того требует Международный суд. Это обязывающее распоряжение, и я надеюсь, что международный порядок выдержит такое испытание. Потому что, если это постановление Международного суда не будет соблюдено и имплементировано, то вся многосторонняя система - многосторонний порядок - будет очень сильно ослаблена", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Международный суд ООН 24 мая предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе и не совершать ничего, что может привести к гибели местного населения.

Израильские Совет нацбезопасности и МИД в совместном заявлении ответили на это, что Израиль не осуществлял и не будет осуществлять военную деятельность в районе Рафаха, направленную на уничтожение палестинского гражданского населения.

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Страны
Израиль
Норвегия
Саудовская Аравия
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
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1 комментарий
№1
28.05.2024 15:11
Хорошо порезвились ООНы в 1947 году! Как же Иосиф Виссарионыч недоглядел.
Отдали евреям половину Палестинской территории. Хотя евреи и пяти процентов не занимали в 1946 году. А после 1947 расплодились (за счёт эмигрантов), окрепли, обнаглели и, как тараканы давай терроризировать соседей (Палестину, Сирию, Египед), захватывать их земли.
Вот теперь мы и получили, что имеем.
Мне по барабану кто ты по национальности - еврей ты или русский. Но евреи, в смысле Израиль, в смысле "великий народ", напоминают мне нацизм.
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