«Экономика – это первично. Экономическая интеграция Беларуси и России».

В Москве на ВДНХ в белорусском павильоне открылась презентация возможностей Минской области. Выставка начала свою работу в середине мая и продлится до 2 июня. В течение двух недель москвичам и гостям российской столицы продемонстрировали промышленный, инвестиционный и туристический потенциал Минщины.

Повышенный интерес посетителей к белорусской площадке можно считать следствием тесного и взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру вопросов Минской области и регионов России, которые являются её главными зарубежными партнёрами. Среди них насчитывается 37 субъектов и 107 районных муниципальных образований братского государства.

В прошлом году на долю Российской Федерации пришлось почти 55 процентов всего товарооборота Минщины, в том числе 64 процента экспорта и 40 процентов импорта. Общая сумма торговли Минской области с Российской Федерацией достигла рекордных 8,9 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 9,8 процента. Товарная структура экспорта Минской области в Российскую Федерацию включает около тысячи товарных позиций, ключевыми из которых являются продукция машиностроения, мясо-молочная продукция, металлоизделия, продукция химической отрасли, лекарственные средства и продукция биоиндустрии.

Наиболее активно экспортные поставки осуществлялись в Москву и Санкт-Петербург, Московскую, Кемеровскую, Смоленскую, Ленинградскую, Новосибирскую, Свердловскую, Тульскую, Нижегородскую, Ростовскую, Воронежскую и Брянскую области, а также в Краснодарский и Пермский край, Республику Татарстан. На их долю пришлось около 80 процентов общего объёма экспорта Минщины в Российскую Федерацию.

Впечатляющие достижения самой большой области Беларуси на полном основании можно рассматривать как проявление результативности общей экономической политики государства, в которой повышению уровня экономической интеграции с Россией в целом и её регионами в частности придаётся самое большое значение. Как ещё одно подтверждение – состоявшаяся 20 мая в Минске встреча президента Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Магаданской области России Сергея Носова.

На встрече с белорусским лидером российский губернатор заявил, что Беларусь и Магаданская область могут существенного нарастить двустороннее сотрудничество, и прежде всего за счёт потенциала белорусской промышленности.

Магаданская область (по площади более чем в два раза превосходит Беларусь) – горнодобывающий регион, поэтому речь, прежде всего, идёт о машиностроении и производстве тяжелой техники. Во время общения с журналистами Сергей Носов рассказал, что магаданские золотодобывающие предприятия сейчас замещают японскую и американскую технику. «Мы считаем, что присутствие белорусского машиностроения может быть увеличено процентов на 40-50. И это будет правильно, потому что в качестве мы не сомневаемся. Надо организовать и поставки, и, самое главное, сервис. Не только в Магадане, но и с выездом на месторождения», – заявил руководитель российского региона. Со своей стороны глава государства Александр Лукашенко предложил создать совместно с Магаданской областью ювелирное предприятие.

Оценивая в целом развитие сотрудничества России и Беларуси в интересах повышения устойчивости экономик обоих государств, необходимо отдать должное и их руководителям. Так считает главный редактор журнала «Национальная оборона», российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко. «Связка Путин-Лукашенко работает очень успешно. Мы многие вещи пересматриваем сегодня и видим, конечно, в лице Беларуси надежного, спокойного, не конъюнктурного, но абсолютно верного товарища, партнёра, друга, часть, в общем-то, нас самих. И, конечно же, в этом плане мы очень рады тем изменениям, которые происходят у вас», – выразил своё мнение эксперт в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.

Также военный эксперт обратился к состоявшимся государственным визитам Александра Лукашенко в Азербайджан, а Владимира Путина в Китай: «Мы видим, что идёт активная работа на дипломатическом треке, на треке поддержки и укрепления экономики, потому что экономика – это первично. И в целом могу сказать, что хороший оптимизм существует. Он важен, конечно же, потому что лидеры у нас молодцы, понимают задачи, реализуют их, в том числе и личным примером показывают, как и что надо делать, работать».

В развитие темы следует обратить внимание и на те преференции, которые получил белорусский ВПК от повышения уровня экономической интеграции субъектов Союзного государства. «Благодаря военно-техническому сотрудничеству с Россией некоторые направления нашей оборонки получили импульс дальнейшего развития. В первую очередь это авиастроение, микроэлектроника. Помимо этого, у нас появилось производство целой линейки востребованных боеприпасов. Также с учетом принятия на вооружение белорусской армией ряда образцов вооружения военной и специальной техники мы наращиваем производственные мощности, чтобы в дальнейшем серийно производить продукцию военного назначения для оперативного удовлетворения нужд силовых структур государства», — отметил в своё время глава государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

Таким образом, получается, что реализуя меры по укреплению собственных экономик своих стран и Союзного государства в целом – путём расширения и укрепления экономических связей, руководство России и Беларуси повышает не только экономическую безопасность, но и усиливает потенциал стратегического сдерживания в военной сфере.

Владимир Вуячич