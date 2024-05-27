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Военное обозрение

Президент - руководителям предприятий ОПК: Надо опережать противника, и тогда победа будет гарантирована

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Источник изображения: topwar.ru

Российский президент Владимир Путин на одном из оборонных предприятий в подмосковном городе Королев провёл встречу с руководителями предприятий ОПК.

В поездке в Королев президента сопровождали зампред Совбеза Медведев, секретарь Совбеза Шойгу, глава Минобороны Белоусов и ряд других высокопоставленных чиновников.

Обращаясь к руководителями оборонных предприятий, президент подчеркнул необходимость всё время двигаться только вперёд, чтобы действовать на опережение относительно противника.

Надо опережать противника, и тогда победа будет гарантирована

- заявил Владимир Путин.

Президент также отметил, что когда наши силы на передовой даже немного опережают противника, эффективность их действий возрастает многократно.

На совещании присутствовали представители таких организаций как «Объединённая двигателестроительная корпорация», «КамАЗ», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Технодинамика», «Ростех», «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», на предприятии которой собственно и прошло совещание и некоторых других.

В ходе визита в Королёв президент также ознакомится с некоторыми видами оружия, выпускаемыми здесь, включая авиабомбы различных калибров, ракеты «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
ОДК УК
Ростех
Технодинамика
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир
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