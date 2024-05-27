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Интерфакс-АВН

Израиль обязан выполнить решение суда ООН о прекращении операции в Рафахе - канцелярия генсека

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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Нью-Йорк (ООН). 24 мая. ИНТЕРФАКС - Решения Международного суда ООН, в частности, о немедленном прекращении израильской операции в Рафахе, обязательны для исполнения, заявил в пятницу пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генсек (ООН Антониу Гутерриш, - "ИФ") напоминает, что в соответствии с уставом Международного суда ООН решения суда имеют обязательную силу, и он рассчитывает, что стороны надлежащим образом их выполнят", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Он добавил, что генсек известит СБ ООН о предписанных судом мерах.

Ранее в пятницу Международный суд ООН предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе, заявил председатель суда Наваф Салам.

"Израиль должен немедленно прекратить наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут причинить вред палестинскому населению Газы, их условиям жизни", - сказал Салам.

Кроме того, суд призвал власти Израиля "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа для расследования утверждений о случаях геноцида".

"Мы не уверены, что Израиль принимает меры по защите гражданского населения", - добавил он.

Международный суд ООН предписал реализовать эти временные меры, пока рассматривает поданный ЮАР иск против Израиля за его операцию в секторе Газа. Ранее в мае суд провел слушания по требованию Претории принять дополнительные временные меры в отношении Израиля и настаивали, чтобы тот прекратил военную операцию в Рафахе.

В суде в январе начали рассматривать иск ЮАР. Тогда она потребовала, чтобы в рамках временных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе. Претория в иске утверждала, что действия Израиля "носят характер геноцида", поскольку "они нацелены на уничтожение существенной части палестинской национальной расовой и этнической группы".

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