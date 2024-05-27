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Интерфакс-АВН

Москве нужно понимать, с кем можно иметь дело для выхода на подписание документов, если дело дойдет до переговоров с Киевом - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Одна из целей швейцарской конференции по Украине - подтверждение западными спонсорами Киева легитимности Зеленского

Минск. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Российская сторона в случае выхода на юридически обязывающие договоренности по урегулированию украинского кризиса должна иметь дело с легитимными властями в Киеве, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин на просьбу прокомментировать так называемую "проблему 21 мая" для президента Украины Владимира Зеленского, связанной с истечением срока его полномочий.

"С кем вести переговоры - это вопрос не праздный, я с вами согласен", - сказал Путин. По его словам, Москва "отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Украины) закончилась". "Думаю, одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, заключается в том, чтобы западное сообщество - спонсоры сегодняшнего киевского режима - подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", - сказал Путин.

По его словам, "эти пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов". "Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдет, а исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны они должны быть на здравом смысле, - если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов", - продолжил Путин.

Он подчеркнул, что "тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями".

"На этот вопрос должны ответить в самой Украине, прежде всего, думаю, что с позиции парламента, конституционного суда, каких-то других органов власти", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Украина
Швейцария
Персоны
Путин Владимир
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