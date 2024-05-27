Запад усиливает военную риторику, объясняя своим подданным и гражданам, почему им придется раскошелиться на резкое увеличение военных расходов. Повод не меняется уже не первый год: дескать, Россия мечтает захватить Украину, Прибалтику, Польшу, Восточную Европу, Западную Европу — и вообще стать суперимперией. На самом деле, похоже, западные политики просто пытаются повторить "русское чудо" — экономический рост нашей страны на фоне быстрого развития военной экономики.

"Дальнейшая военная поддержка Украины жизненно важна, если мы хотим, чтобы Киев одержал победу против России. При этом вдохновленная Ираном агрессия на Ближнем Востоке уже привела к участию британских военных самолетов в операциях по защите Израиля и обезвреживанию повстанцев-хуситов в Йемене, — стращает подписчиков британская The Telegraph UK. — Любые поползновения Китая в сторону вторжения на Тайвань наверняка приведут к военному ответу США, который поддержит Великобритания. Все это убедительные причины, почему основные политические партии должны крепить оборону, — и то, как именно они намерены это делать, должно стать ключевым моментом их предвыборных манифестов".

Если очистить всю идеологическую шелуху вроде российской, китайской, арабской и прочих угроз, в сухом остатке получим одно: партии должны крепить оборону. Как именно они будут это делать, понятно. Нужно просто быстро увеличить расходы на оборону — и тогда, надеются за Ла Маншем, британская экономика быстренько встряхнется и начнет неудержимый рост.

"Риши Сунак, судя по всему, осознал всю важность этого вопроса, когда во вчерашнем объявлении о новых выборах особо подчеркнул обещание правительства поднять расходы на оборону до 2,5 процента ВВП к концу десятилетия, — продолжает убеждать The Telegraph UK. — Этот шаг обеспечит нашим вооруженным силам дополнительные 75 миллиардов фунтов стерлингов".

Насколько оправданы ожидания обозревателя газеты по вопросам обороны и безопасности газеты Кона Кафлина? Надо признать, вполне. С одной стороны, он явно с завистью смотрит на показатели экономического роста в России: МВФ в будущем году обещает его в размере аж 2,6%. Если британцам и континентальным европейцам этого мало, можно прибавить еще, что российская экономика стала пятой в мире — и первой в Европе. Именно так охарактеризовал экономические достижения нашей страны ее лидер Владимир Путин.

А ведь все это происходит на фоне "беспрецедентных", "убийственных", короче, окончательных и бесповоротных санкций, которые то пакетами, то по отдельности накладывает на Россию коллективный Запад. Он накладывает — а российская экономика их не замечает. Запрет на прямой импорт? Развиваем параллельный! Потолок цен на нефть? Будем продавать тем, кто на него не обращает внимания! Отказ от российского газа? Подождем, пока тихой сапой та же Европа не придет на поклон и не начнет втихаря опять покупать его, поскольку без "голубого топлива" ей жизни нет.

"Увеличение инвестиций государственных финансов в военный сектор и возрастание выданных ВПК кредитов привело к быстрому переключению промышленности на оборонный спрос, — раскрывает секрет устойчивости российской экономики японская Shūkan Gendai. — В результате в первой половине 2023 года в широком спектре отраслей — машиностроение, металлургия, вооружение и безопасность, электроника, строительство, транспорт и одежда (военное снаряжение) и другие — был зафиксирован двузначный рост по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сообщается, что многие заводы страны перешли на работу в три или даже четыре смены".

Действительно, чем активнее Россия развивает ВПК, тем устойчивее ее экономика. А санкции, на которые надеялся Запад, лишь подстегивают научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Благодаря чему снижается зависимость российской промышленности от западных производителей и разработчиков.

За океаном, кстати, быстро сообразили, как можно хорошенько заработать, стращая избирателей украинской катастрофой и необходимостью военной поддержки Киева. Пресловутый пакет в 60,7 миллиардов долларов, надолго застрявший в Конгрессе, подогрел прежде всего американский ВПК: ему досталась львиная доля пирога в 23,2 миллиарда. Прибавить к этому барыши, которые заокеанские военные промышленники получат от производства и поставки современных вооружений европейским союзникам по НАТО — и получается вполне радужная картинка. Достаточно радужная, чтобы поманить жителей Европы, перед которым уже второй год маячит мрачный признак рецессии.

Так сможет ли Европа повторить "русское чудо"? Нет! Потому что давно находится в колоссальной, просто-таки рабской зависимости от Америки.

Старому Свету попросту не позволят совершить экономический рывок, поскольку он угрожает безопасности США. Перевозить из Германии на американскую землю целые предприятия и концерны вроде BASF — это Вашингтон приветствует. Разбазаривать арсеналы на бессмысленную помощь Украине, открывая дорогу американскому оружию — на это Белый дом смотрит одобрительно. Можно увеличивать военные расходы государств-членов НАТО, чтобы за счет этого росли объемы заказов у заокеанского ВПК, можно стрелять себе в ноги и голову из базук и другого оружия… Но нельзя делать ничего, что приведет к экономическому росту в Европе.

Такой рост означает одновременно и рост самостоятельности и суверенности. А с такими вызовами Америка привыкла за последние полвека бороться одним способом — санкциями и экономическим давлением. Если же и их недостаточно, то можно прибегнуть к прокси-войнам. Так, как США поступили с Россией, когда поняли, что послушно разменивать свой суверенитет на западные печеньки наша страна не собирается.

Неспособность Европы повторить "русское чудо" зависит еще от одного фактора, общего для всего коллективного Запада. Есть принципиальная разница в том, как ведет себя сегодня с другими государствами он — и как Россия. Наша страна, стремясь закрепить экономическую самостоятельность, ищет новых союзников и партнеров. Вашингтон и Брюссель пытаются удержать старых с помощью страха. Поэтому к России тянутся, а от Запада — отворачиваются.

За примерами далеко ходить не надо. Стремительно развивающийся процесс деколонизации Африки. Возвращение Грузии в число нейтральных (пока) стран по отношению к России, что вызвало невероятное возмущение у ее западных "партнеров". А в другой стороны — беспрецедентное давление на Венгрию и Словакию, в которой дело дошло даже до покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

Возьмем самый свежий пример. В Москву с визитом прибывает король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа — и перед нашей страной, как пишет бахрейнская Al-Watan Bahrain, открываются "ворота на рынок Персидского залива". Региона, который США привыкли считать если не задним двором, как Латинскую Америку, то зоной своих стратегических интересов. Но то, что интересует американцев, все больше не устраивает Ближний Восток — и он начинает поворачиваться в сторону России.

Так что радужным британским надеждам на повторение "русского чуда" после кратного роста военных расходов сбыться не суждено. Как и французским, и германским, и польским, и всем иным. Европейцев просто заставят раскошелиться, а деньги утекут за океан. Впрочем, там им тоже вряд ли сумеют найти разумное применение.

Антон Трофимов