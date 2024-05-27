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Военное обозрение

Компания «ОДК - Пермские моторы» сообщила о готовности восстановить производство двигателей Д-30Ф6 для МиГ-31

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Источник изображения: topwar.ru

В Перми готовы к запуску производства ключевых систем и агрегатов двигателей Д-30Ф6 истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом заявил управляющий директор компании «ОДК — Пермские моторы» Сергей Попов.

Предприятие готово при необходимости восстановить производство систем двигателя Д-30Ф6, ранее серийно производившегося на ОАО «Пермские моторы». Сейчас данный двигатель не выпускается, только производится ремонт. Но активная эксплуатация истребителей МиГ-31 и отсутствие для них замены в ближайшие годы может привести к ситуации, когда понадобится восстановить производство.

Как отметил Попов, на «ОДК — Пермские моторы» уже восстановили изготовление турбин, могут сделать это и с компрессором, причем в короткие сроки. При необходимости предприятие запустит изготовление ключевых узлов и агрегатов силовых установок МиГ-31.

Ничего сложного в решении этой задачи я не вижу. За последние три-четыре года мы полностью восстановили изготовление модулей «горячей» части этого двигателя — турбины. А по мере необходимости восстановим и изготовление компрессора двигателя

— добавил Попов.

Д-30Ф6 — турбореактивный двухконтурный двухвальный двигатель с общей форсажной камерой и регулируемым сверхзвуковым соплом, разработанный для истребителя МиГ-31.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Д-30Ф6
МиГ-31
Компании
Пермские моторы
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