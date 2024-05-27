Шольц: Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы

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Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал недавнее заявление заместителя председателя Европарламента Катарины Барли, которая высказалась о том, что Европе необходим собственный «ядерный щит» с учетом нарастающих геополитических угроз.

В статье для The Economist глава немецкого правительства подверг критике вышеупомянутое предложение своей соратницы по партии.

Со слов Шольца, создание «общих» ядерных сил в ЕС является попросту нереальной задачей. Кроме того, он отметил, что никто не собирается ставить под сомнение суверенитет ядерной силы сдерживания Франции.

В свою очередь, немецкий канцлер добавил, что его страна сегодня делает основной упор на конвенциональное (традиционное) вооружение. Более того, он считает, что именно Германия должна стать опорой для европейской безопасности.

Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы

- подытожил Шольц, напомнив, что с 2024 года на вооружение в ФРГ будет тратиться 2% от ВВП.

При этом глава немецкого правительства подчеркнул, что ни его страна, ни НАТО в целом не стремятся к прямому противостоянию с Россией. Канцлер пообещал, что власти ФРГ не будут делать ничего такого, что могло бы превратить Германию в непосредственного участника конфликта на Украине.

Напомним, что именно Берлин стал первым западным союзником Киева, разрешившим поставки в ВСУ своих танков. Сейчас Шольц уговаривает страны ЕС дополнительно передать Украине комплексы ПВО Patriot, сам пообещав отправить уже третью батарею американских ЗРК.