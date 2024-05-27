Войти
Военное обозрение

Шольц: Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы

304
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал недавнее заявление заместителя председателя Европарламента Катарины Барли, которая высказалась о том, что Европе необходим собственный «ядерный щит» с учетом нарастающих геополитических угроз.

В статье для The Economist глава немецкого правительства подверг критике вышеупомянутое предложение своей соратницы по партии.

Со слов Шольца, создание «общих» ядерных сил в ЕС является попросту нереальной задачей. Кроме того, он отметил, что никто не собирается ставить под сомнение суверенитет ядерной силы сдерживания Франции.

В свою очередь, немецкий канцлер добавил, что его страна сегодня делает основной упор на конвенциональное (традиционное) вооружение. Более того, он считает, что именно Германия должна стать опорой для европейской безопасности.

Наша цель — превратить бундесвер в сильнейшие обычные вооруженные силы Европы

- подытожил Шольц, напомнив, что с 2024 года на вооружение в ФРГ будет тратиться 2% от ВВП.

При этом глава немецкого правительства подчеркнул, что ни его страна, ни НАТО в целом не стремятся к прямому противостоянию с Россией. Канцлер пообещал, что власти ФРГ не будут делать ничего такого, что могло бы превратить Германию в непосредственного участника конфликта на Украине.

Напомним, что именно Берлин стал первым западным союзником Киева, разрешившим поставки в ВСУ своих танков. Сейчас Шольц уговаривает страны ЕС дополнительно передать Украине комплексы ПВО Patriot, сам пообещав отправить уже третью батарею американских ЗРК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Катар
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
04.01.2016
Посол Польши во Франции о состоянии польской армии и конфликте на Украине
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
28.12.2012
Эпоха перемен или потрясений?
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 12:31
  • 1609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.05 12:18
  • 0
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 27.05 09:32
  • 4
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 27.05 05:18
  • 2
Мантуров рассказал о формировании новой госпрограммы вооружений
  • 26.05 21:35
  • 0
О мерах авиации против ЗРВ
  • 26.05 19:37
  • 7
Неизбежность Тайваня
  • 26.05 19:30
  • 62
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 26.05 19:11
  • 32
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.05 19:08
  • 8
О БТР и БМП
  • 26.05 10:51
  • 7
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.05 09:13
  • 2727
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 05:23
  • 12
В России оценили перспективы танка Abrams
  • 25.05 23:29
  • 0
О перспективах танка Abrams
  • 25.05 21:28
  • 9
Почему переданные Украине ЗРС Patriot отнюдь не легкая мишень для ВКС России
  • 25.05 21:05
  • 0
О ЗРК "Patriot", и его уязвимости.