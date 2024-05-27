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Интерфакс-АВН

Япония расширила санкции против российских компаний и физлиц - японский МИД

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Флаг Японии
Флаг Японии.
Источник изображения: © Fotolia / nmann77

Южная Корея ввела санкции против двух российских судов

Гонконг. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии внесло в санкционные списки девять российских компаний, а также одно физическое лицо, сообщил японский МИД.

Японская сторона мотивировала санкции связями компаний с якобы имеющими место "закупками оружия у Северной Кореи, поскольку это представляет собой нарушение соответствующих резолюций СБ ООН (...) и может привести к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине".

В санкционные списки внесены, в частности, ООО "Трансморфлот", ОАО "Государственная авиакомпания "224 Летный отряд" и ее генеральный директор Владимир Михейчик, ФКУ "Войсковая Часть 25969" (командование военно-транспортной авиации), Исследовательский комплекс "Владимировка", полигон Ашулук.

Санкции вступают в силу 24 мая.

Кроме того, Южная Корея ввела ограничения для двух российских судов на заходы в свои порты. Речь идет о судах MAIA-1 и MARIA, которые "подозреваются в транспортировке контейнеров с военными грузами в Северную Корею и Россию и обратно".

Теперь для захода в южнокорейские порты им необходимы специальные разрешения портовых властей.

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Южная Корея
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