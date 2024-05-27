Япония расширила санкции против российских компаний и физлиц - японский МИД

Южная Корея ввела санкции против двух российских судов
Гонконг. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Японии внесло в санкционные списки девять российских компаний, а также одно физическое лицо, сообщил японский МИД.
Японская сторона мотивировала санкции связями компаний с якобы имеющими место "закупками оружия у Северной Кореи, поскольку это представляет собой нарушение соответствующих резолюций СБ ООН (...) и может привести к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине".
В санкционные списки внесены, в частности, ООО "Трансморфлот", ОАО "Государственная авиакомпания "224 Летный отряд" и ее генеральный директор Владимир Михейчик, ФКУ "Войсковая Часть 25969" (командование военно-транспортной авиации), Исследовательский комплекс "Владимировка", полигон Ашулук.
Санкции вступают в силу 24 мая.
Кроме того, Южная Корея ввела ограничения для двух российских судов на заходы в свои порты. Речь идет о судах MAIA-1 и MARIA, которые "подозреваются в транспортировке контейнеров с военными грузами в Северную Корею и Россию и обратно".
Теперь для захода в южнокорейские порты им необходимы специальные разрешения портовых властей.