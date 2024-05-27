Европейцы начали больше тратить на армию — чтобы не отпускать от себя США (The American Conservative, США)

American Conservative: НАТО должна решать конфликт на Украине путем переговоров

Новый президент США должен положить конец иждивенчеству Европы в НАТО, пишет автор статьи для TAC. Страны ЕС слишком полагаются на своего могущественного союзника в вопросах обороны, и от этого страдают обе стороны Атлантики. Выход из ситуации только один — обретение континентом большей самостоятельности.

Дуг Бэндоу

Быть главой европейской страны в наши дни нелегко. Европа — это технологически продвинутый, экономически процветающий и социально неоднозначный континент. Ее богатые заокеанские друзья по-прежнему выступают гарантами ее безопасности — невзирая на то, что сама для себя она делает очень мало.

Но призрак Дональда Трампа грозит разрушить такую приятную жизнь. В феврале Лондонская Sunday Times опубликовала статью под заголовком "Действительно ли Трамп выйдет из НАТО? Европа пытается не паниковать". Но у нее это плохо получается, в этом нет никаких сомнений.

Однако непонятно, что именно может сделать Трамп. Он критиковал Европу за ее иждивенчество еще задолго до того, как в первый раз стал президентом — а придя к власти, продолжил свою враждебную риторику. Однако его администрация увеличила финансирование и численность войск на континенте.

И что теперь? Бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон прогнозирует, что Трамп в случае избрания выйдет из НАТО. Другие с ним не согласны. Пару месяцев назад бывший президент заявил, что США "на 100 процентов" останутся в трансатлантическом альянсе, если НАТО будет относиться к США "справедливо". Очевидно, Трамп намерен потребовать от членов альянса увеличить военные расходы с двух до трех процентов ВВП, подтвердив настойчивые заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что "нужно идти дальше" двух процентов. Но, конечно, в случае избрания Трамп опять может передумать.

Европейские страны увеличивают военные расходы. Столтенберг отметил "реальный прогресс". В 2024 году европейские члены НАТО потратят на оборону в общей сложности 380 миллиардов долларов. "Впервые эта сумма составит два процента от их совокупного ВВП", — сказал генеральный секретарь.

Но сделать предстоит намного больше. Некоторые маленькие страны прилагают более значительные усилия — однако на практике это несущественно увеличивает военную мощь блока. Некоторые крупные государства, которые тратят больше — например, Германия — на выделяемые средства создают лишь минимум боевых сил. Сегодня Британия сокращает свою армию, хотя ассигнования на нее увеличивает. Более того, британский историк и журналист Макс Хастингс (Max Hastings) заявляет: "Хотя британские премьер-министры один за другим обещают поддерживать Украину, которая по сути дела стала нашей марионеткой в опосредованном военном конфликте с Россией, они почти ничего не делают для продолжения поставок боеприпасов, так как их собственные военные арсеналы опустели". Некоторые же страны, такие как Италия и Испания, могут вносить намного более серьезный вклад, однако по-прежнему плетутся где-то позади. Тем не менее, сегодня число европейских государств, которые всерьез настроены укреплять свои вооруженные силы, растет. Российская военная операция на Украине заставила задуматься весь континент.

Однако европейские члены Североатлантического альянса не увеличивают расходы на подготовку к тому, чтобы взять на себя ответственность за свою оборону. Скорее, они тратят больше для того, чтобы не отпускать от себя США.

"Сильная НАТО — это хорошо для Европы. Но сильная НАТО — это также хорошо для США, — заявил Столтенберг. — В интересах США сохранить НАТО, и поэтому я считаю, что они останутся стойким и верным союзником". Британский премьер-министр Риши Сунак сказал: "Америка должна быть уверена, что европейские страны наращивают свои усилия. Наши друзья и соседи прислушиваются к нашим доводам о том, что Америка не должна платить любую цену и нести любое бремя, если мы на этой стороне Атлантики не готовы вкладывать средства в свою безопасность".

Издание POLITICO сообщило: "Министры Сунака надеются, что Британия сумеет возглавить коалицию в составе Германии, Франции и Польши, и покажет США, что Европа в состоянии нести свою ответственность и тянуть свою лямку. И она справится с этим".

Польский президент Анджей Дуда подтвердил эту точку зрения, отметив, что "российская операция против Украины наглядно показала, что Соединенные Штаты играют главенствующую роль в вопросах безопасности — и должны эту роль сохранить. Но другие союзники должны брать на себя больше ответственности за безопасность альянса в целом".

Говоря о том, что Польше предстоит председательство в Евросоюзе, Дуда отметил: "Наш основной приоритет будет состоять в следующем: больше [присутствия] Соединенных Штатов в Европе. Это означает более активное американское участие в решении задач военной, экономической и политической областей. Как не может быть сильной НАТО без Европы, так не может быть сильной Европы без США и НАТО".

Многие европейские руководители понимают: американцам надоело, что их воспринимают как должное, как спонсора и богатого покровителя континента. Но, активизируя свои усилия, взволнованные друзья Вашингтона пытаются ослабить популярные настроения, которые хорошо представляет Трамп. Европейцы надеются, что их американские критики станут для них вполне довольными опекунами и стражами. Более того, союзники лучше подготовятся к трудному будущему, если их усилия потерпят неудачу и Трамп (либо другой американский президент) решит выйти из альянса.

Но сторонники НАТО оказывают сопротивление, утверждая, что европейские члены блока по-прежнему неспособны защитить себя. Прилагаемых усилий недостаточно, утверждает Хастингс. "Европе понадобится на протяжении десяти лет увеличивать расходы, чтобы обрести хотя бы минимальную возможность самообороняться без помощи США", — говорит он. Издание Economist, неизменно выступающее за сохранение роли Вашингтона как защитника европейского континента, посвятило целый раздел ответу на вопрос "Сможет ли Европа защитить себя без Америки?" Естественно, ответ был отрицательный:

В любом случае одного только увеличения расходов недостаточно. Почти все европейские армии страдают от нехватки личного состава (как и американская). Более того, увеличение расходов после 2014 года обеспечило весьма незначительное укрепление боеспособности, что вызывает серьезную тревогу. Недавно лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал доклад, в котором сообщается, что количество боевых батальонов с 2015 года почти не увеличилось (Франция и Германия создали по одному такому батальону), а в Британии даже сократилось — на целых пять батальонов. Выступая в прошлом году на конференции, один американский генерал пожаловался, что большинство европейских государств могут выставить всего по одной бригаде полного состава (в бригаде несколько тысяч военнослужащих), и то с трудом. Например, смелое решение Германии отправить в Литву целую бригаду может привести к серьезному ослаблению всего бундесвера.

Даже сторонники более независимой и самостоятельной Европы предупреждают о необычайной военной слабости континента. Например, Макс Бергманн (Max Bergmann) из Центра стратегических и международных исследований написал, что "более сильная и независимая Европа станет для США подлинным партнером и даст Вашингтону больше оснований для укрепления отношений с ней. В конце концов, НАТО станет более ценным образованием в качестве альянса двух военных держав, чем как команда, которую возглавляет всего одна такая держава". Бергманн предупредил:

Многие американские и европейские руководители сделали ошибочное заключение, что для замещения вклада и роли США нужно просто тратить гораздо больше денег на безопасность. На самом же деле, даже если все европейские члены НАТО выполнят требование альянса по выделению на оборону двух процентов ВВП, их усилия очень незначительно снизят военную зависимость Европы от Вашингтона.

Поэтому очень важно, чтобы критики неослабного доминирования Америки в НАТО шире взглянули на этот вопрос. В конечном счете Европа в состоянии взять на себя решение вопросов собственной обороны. Расходы на эти цели растут, и следующим шагом должно стать сокращение американских финансовых вложения и численности их войск в Европе. Хотя президент Франции Эммануэль Макрон полон решимости создать отдельные, собственно европейские силы обороны, большинство лидеров континента предпочитает и дальше получать американские субсидии на обеспечение безопасности. Только необходимость, вызванная уходом американских войск и прекращением действия американских гарантий по статье 5, может лучше мотивирует европейские государства.

Вашингтону нет необходимости впадать в истерику и заниматься оскорблениями. Словесные выкрутасы Трампа превратили этот вопрос в настоящий театр и помешали создать позитивные рабочие отношения, без которых невозможно эффективно трансформировать альянс. Трамп четко выразил эту основополагающую мысль, сказав: "Между нами океан, а этот союз важнее для европейцев". Обладая большими богатствами и населением, Европа должна взять на себя решение всех вопросов обороны, не рассчитывая на то, что американцы будут вечно расплачиваться по счетам.

При этом Вашингтон должен сделать все возможное для постепенного превращения НАТО из однополярной гегемонии в подлинный многосторонний альянс. Сокращение должно быть устойчивым и выверенным, а не быстрым и хаотичным. Соединенные Штаты должны помогать союзникам наращивать боеспособность вместе с увеличением ассигнований на оборону.

Американская администрация также должна помочь Европе ликвидировать угрозы, которые представляют для нее большую опасность. Понятно, что европейцам будет проще и легче защитить себя, если они станут реже сталкиваться с серьезными вызовами в области безопасности. Страх перед тем, что Россия, одержав победу над Украиной, совершит марш через всю Европу до Атлантики, не соответствует угрозам и действиям правительства в Москве. Но полной определенности здесь нет. Политика союзников должна быть направлена на прекращение вооруженного конфликта между Россией и Украиной и на урегулирование на основе переговоров, которое поможет укрепить двустороннюю безопасность и безопасность всего континента. На российские озабоченности необходимо обратить внимание сделать все, чтобы снять их — избежание новой "специальной военной операции". Достичь удовлетворяющего все стороны способа сосуществования несомненно будет трудно, но это принесет обеим сторонам и экономическую выгоду.

Наконец, Америка и Европа должны сотрудничать и по другим вопросам. У них много общих интересов и ценностей, а также долгая и сложная история. Они должны совместно работать по таким направлениям как торговля, терроризм, международное управление, продвижение демократии и изменения климата. Они также должны лучше налаживать взаимодействие в отношениях с Африкой, Китаем и Ближним Востоком.

Увеличение военных расходов в Европе — это важный шаг вперед. Стремление и готовность континента к иждивенчеству за счет США вызывают раздражение — однако европейцы просто отвечают таким способом на попытки вашингтонских чиновников сохранить свое доминирующее положение. Европейские страны пользуются американцами именно так, как того и хотел официальный Вашингтон. Просто они, по мнению американского правительства, платят за это слишком низкую цену.

Такое положение вещей уже недопустимо. Американцы взвалили на себя тяжкое финансовое бремя внутри страны и не более легкое военное бремя за рубежом. Вашингтону следует не думать о том, как удобнее и эффективнее справляться с ответственностью за оборону Европы — но переложить его на плечи самого континента. Это должно стать важнейшей задачей для будущей администрации, кто бы ни победил в ноябре.