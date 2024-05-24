Александр Назаров: «Наша задача — найти быструю и адекватную замену импортным решениям»

На площадке ЦИПР-2024 Госкорпорация Ростех показала новейшие IT-разработки в области кибербезопасности и цифровой трансформации. О значении этих решений для промышленности, вкладе компании в импортозамещение и стратегии по достижению технологического суверенитета в условиях санкционного давления, а также о том, как Ростех справляется с вызовами современного киберпространства и что ждет российскую IT-отрасль в ближайшие годы, РБК поговорил с заместителем генерального директора Корпорации Александром Назаровым.

— Александр Юрьевич, в этом году Ростех представляет на ЦИПР целый ряд IT-новинок. Прежде всего заметен акцент на решения в области кибербезопасности. Как говорится, наболело?

— Можно и так сказать. Мы каждый день сталкиваемся с кибератаками. Эта активность не ослабевает и очевидно является частью гибридной войны против нашей страны. Такие угрозы заставляют постоянно совершенствовать методы защиты.

Часть наработок мы демонстрируем сегодня на ЦИПР-2024. Среди них выделю систему RT Protect EDR. Она служит для обнаружения целенаправленных кибератак на конечных устройствах и обеспечивает автоматическое противодействие. Это продукт наших разработчиков из компании «РТ-Информационная безопасность». Он успешно применяется на авиа- и двигателестроительных предприятиях Ростеха, а также на оборонных заводах.

Замечу, что защита хостов в организациях с каждым годом становится все более сложной задачей. Ранее эта функция выполнялась антивирусами, сегодня этого уже недостаточно. Киберпреступники расширили и усовершенствовали свой арсенал для проникновения в IT-инфраструктуру предприятий. При этом сейчас они делают акцент не столько на скорости выполнения вредоносных действий, сколько на минимизации следов присутствия.

Наш новый продукт помогает обнаруживать активность злоумышленников и вовремя оказывать противодействие. В этом помогают технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. RT Protect EDR — полноценная замена аналогичных решений зарубежных вендоров, в том числе Cisco, Microsoft, McAfee и др.

— С начала СВО много говорится о необходимости достижения технологического суверенитета и перехода промышленности на отечественное ПО. Что изменилось за прошедшее время и как вы оцениваете результаты этой работы?

— Конечно, санкции затруднили ход цифровой трансформации, но не остановили ее. Скорее заставили мобилизовать ресурсы и действовать более креативно.

Ростех — современная корпорация, которая широко использует возможности цифровых технологий. Мы внедряем решения в области искусственного интеллекта, интернета вещей, цифровых двойников, экономики данных и т.д. Это залог нашей конкурентоспособности.

В прошлом году мы утвердили новую Стратегию цифровой трансформации. Наша задача — найти быструю и адекватную замену импортным решениям. То есть перевести сотни предприятий на отечественное программное обеспечение без потери производительности, эффективности и безопасности.

Необходимо понимать, что чудес не бывает. То, к чему зарубежные IT-гиганты шли десятилетиями, тратя сотни миллиардов ежегодно, невозможно достичь за год-два-три. Поэтому доля импортного софта пока остается высокой. В среднем по стране я бы оценил этот показатель на уровне 50%, в связи с тем, что у ряда зарубежных решений вообще пока нет соразмерных отечественных аналогов.

Если говорить о нас, то по существующей методологии Ростех готов к цифровой трансформации своей деятельности на 60%. Остаются проблемы, связанные с недостаточной зрелостью существующих на текущий момент российских IT-продуктов, их совместимостью и производительностью. На отечественном рынке нет полной номенклатуры российских аналогов для импортозамещения программных и программно-аппаратных средств иностранного производства. Есть также риски, что в результате импортозамещения функционал автоматизированных систем не сохранится в полном объеме.

Тем не менее картина сегодня значительно лучше, чем еще пару лет назад. У многих зарубежных продуктов уже появились или создаются отечественные аналоги. Мы ведем интенсивную работу совместно с госведомствами, крупнейшими разработчиками ПО и другими промышленными компаниями. В целом смотрим на ситуацию оптимистично.

— Вы упомянули Стратегию цифровой трансформации. В чем она заключается?

— Прежде всего это документ, который способствует достижению стратегических целей Корпорации. В нем прописано, как цифровая трансформация изменит наши производственные, организационные и управленческие процессы для решения бизнес-задач.

С другой стороны, документ задает вектор на достижение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры. Не будем забывать, что Ростех — крупнейшая оборонная компания. Мы реализуем важнейшие программы в авиастроении, двигателестроении, энергетическом машиностроении, медицинском приборостроении, фарме и т.д. с учетом требований информационной безопасности.

В Стратегии цифровой трансформации содержится детальный анализ наших сильных и слабых мест с точки зрения цифровизации. Практика показывает, что в России прекрасно автоматизируются управленческие процессы — бухгалтерский учет, документооборот, управление кадрами или складскими запасами.

А вот с точки зрения автоматизации производства картина неоднородная. В контуре Ростеха есть компании с очень высоким уровнем цифровой зрелости и есть обратные примеры. Стратегия призвана в том числе устранить эти пробелы.

— Хотелось бы подробнее о сильных и слабых местах и пробелах.

— Есть сегменты, где успехи очевидны. Например, мы имеем прекрасные продукты на базе промышленного интернета вещей IIoT.Istok собственной разработки. Это готовое решение для цифровой трансформации предприятия. Оно позволяет в том числе контролировать работу станочного парка, инженерного оборудования, создавать цифровые двойники производств и цехов, технологических процессов и целого завода.

Если говорить о системах ERP-класса, то наши предприятия уже практически не используют иностранный софт. Корпорация располагает своими решениями в этом сегменте. В их числе — автоматизированная система финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД). С ее помощью можно контролировать казначейские операции, закупочную и договорную деятельность, бюджетный процесс, а также управлять промышленной безопасностью, качеством продукции, стратегическими целями, инвестициями, процессами строительства.

Среди очевидных пробелов пока — PLM- и CAD-системы для проектирования. Для промышленности, как вы понимаете, это жизненно важное ПО. В этом сегменте есть хорошие наработки, мы взаимодействуем с ведущими разработчиками в рамках индустриальных центров компетенций. Даем им четкие рекомендации и предложения, что необходимо доработать, улучшить. Но впереди еще много работы.

— Эксперты говорят, что одним из ключевых барьеров развития российского IT-рынка является дублирование систем. Разные компании создают продукты с одинаковым функционалом. Например, только операционных систем в реестре отечественного ПО — несколько десятков. Согласны с этим?

— Думаю, это неизбежный этап эволюции отечественной IT-отрасли. В перспективе все придет к унификации и сокращению числа игроков на рынке. Возможно, возникнут несколько российских гигантов наподобие Microsoft или SAP, которые закроют спрос в самых актуальных сегментах и даже смогут конкурировать на мировой арене.

Пока же при всем разнообразии предложений на рынке недостаточно зрелых продуктов, полностью устраивающих заказчиков по качеству и функционалу. Это основная причина, заставляющая потребителей искать альтернативу, «докручивать» существующие решения или заниматься собственными разработками.

Перспективным форматом видится создание партнерств между заказчиками и разработчиками. Заказчик, исходя из своих требований, должен формулировать четкое техническое задание, которому ПО будет соответствовать на выходе. В свою очередь, разработчик создает именно тот софт именно с тем функционалом, что необходим заказчику.

Именно в таком формате, повторюсь, ведется работа на базе индустриальных центров компетенций по нескольким направлениям: машиностроение, авиастроение, строительство, микроэлектроника и т.д. Речь идет об импортозамещении промышленного и инженерного ПО тяжелого класса, для производства сложной технической продукции. Якорными заказчиками выступают наши холдинговые компании — ОАК, ОДК, «Калашников», «Технодинамика» и другие.

Подчеркну, что Ростех — один из крупнейших потребителей самого разного программного обеспечения. Для нас важно, чтобы разработчик хорошо чувствовал наши потребности и предлагал зрелые, качественные решения, позволяющие быстро и эффективно решать производственные задачи.

— В составе Ростеха есть предприятия с сильными IT-компетенциями. Вы не хотите отказываться от собственных разработок и намерены конкурировать на этом поле?

— Не всегда IT-разработчики понимают наши потребности, так как не работали в машиностроении и не чувствуют специфику отрасли. Если мы видим, что можем справиться быстрее и лучше — делаем сами. Одновременно мы понимаем, что лучший путь — консолидировать усилия разных игроков, чтобы «срезать углы» и быстрее достичь результата. За последние годы мы создали целую плеяду совместных предприятий с ведущими отраслевыми компаниями. Среди них «Ростелеком», «Иридиум», ИЦ ИАС, «Сэлдон» и другие.

В частности, в этом году на ЦИПР мы представляем почтовую систему DeepMail. Это разработка одного из таких СП — компании «РТ-Иридиум». Система входит в Единый реестр российского программного обеспечения. Она работает на операционных системах Windows, Linux и мобильных платформах Android, iOS и Microsoft, имеет криптозащиту, встроенную защиту от спама и вредоносных сообщений. То есть это полноценная замена аналогичных американских решений Microsoft Exchange Server и Microsoft Outlook. Мы применяем ее на наших предприятиях, также есть пример внедрения в федеральных органах власти.

— Писать письма важно, но Ростех — прежде всего производственная компания. В какой из отраслей сегодня наиболее активно внедряются именно промышленные цифровые платформы?

— Здесь выделил бы в первую очередь авиа- и двигателестроение. Например, наша Объединенная двигателестроительная корпорация признана лидером цифровой трансформации за внедрение технологии IIot на производстве. К системе промышленного интернета подключено оборудование на нескольких площадках: в Москве, Санкт-Петербурге, Рыбинске, Самаре, Уфе, Перми, Омске — всего около 2 тыс. автоматизированных рабочих мест. Это в режиме реального времени обеспечивает контроль работы персонала, загрузки станков, их технического состояния и т.д.

При создании перспективных двигателей предприятия ОДК используют технологии математического моделирования и цифровых двойников. В результате минимизируется количество ошибок и значительно сокращаются сроки проектирования.

Объединенная авиастроительная корпорация в цифровой среде сегодня создает все современные самолеты — МС-21, SJ-100, Ил-114-300. Конструкторская документация самолетов полностью переведена в «цифру». Созданы цифровые модели облика каждого воздушного судна. Все это позволило уйти от бумажной системы.

В итоге не только конструкторские бюро и серийные заводы ведут работу в едином цифровом пространстве, но и кооперация — а это десятки, если не сотни предприятий — подключается к взаимодействию в этом формате. В перспективе в такой системе предстоит выстроить весь жизненный цикл воздушных судов — от проектирования до сервисного обслуживания.

— Кстати, на ЦИПР в этом году вы представляете комплексную информационную систему послепродажного обслуживания для авиации. Какие задачи она решает?

— Это продукт еще одного СП — «РТ-Инновационные разработки» для автоматизации сервиса по обслуживанию воздушных судов. Мы предложили авиакомпаниям удобную бесшовную технологию обмена данными с производителями авиатехники, эксплуатантами и ремонтными организациями. Достигается это за счет интеграции с системой поддержания летной годности и технического обслуживания и ремонта. Представленная на ЦИПР система разрабатывается на той же платформе в рамках ИЦК «Транспорт».

Функционал системы позволяет работать с электронной документацией и автоматизировать учет повреждений. Планировать расход материально-технических ресурсов и техобслуживание воздушного судна. Своевременно отвечать на вопросы авиакомпании и многое другое.

Часть модулей системы уже внедрена в промышленную эксплуатацию в компании «Яковлев» на проектах SJ-100 и МС-21, а также в «Вертолетах России» и ОДК, где производятся авиационные двигатели и газотурбинные установки.

Замечу, что эта система имеет возможность межотраслевого масштабирования и может быть полезна другим индустриальным центрам компетенций. Например, отдельные модули используются в автомобильном проекте «Аурус».

— Возвращаясь к вашей Стратегии цифровой трансформации: какие в ней заложены риски?

— Серьезное ПО создается долго. Для его доработки и настройки под требования промышленных компаний тоже необходимо время. При этом работы должны быть реализованы в очень сжатые сроки, что требует от всех участников отрасли — как разработчиков, так и потребителей ПО — максимальной концентрации и мобилизации сил.

Есть серьезные проблемы совместимости отечественных программных продуктов, которые также требуют системного подхода.

Ну и нехватка профессиональных IT-специалистов — это тоже риск, с которым мы должны работать и работаем.