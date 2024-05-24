Канада намерена приобрести в США элементы комплектов наведения JDAM – DSCA

ЦАМТО, 23 мая. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Канаде хвостовых комплектов для комплектов наведения JDAM (Joint Direct Attack Munition), а также связанных элементов логистики и поддержки программы.

Полная стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) может составить 96,4 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) передало необходимые сертификаты, уведомив 21 мая Конгресс США о возможности продажи.

Правительство Канады обратилось к властям США с запросом о возможности закупки дополнительно 690 хвостовых комплектов KMU-572 Joint Direct Attack Munition (JDAM), 75 хвостовых комплектов KMU-556 JDAM и 25 хвостовых комплектов KMU-557 JDAM, которые будут добавлены к ранее заказанному кейсу, стоимость которого не превышала порогового значения, необходимого для уведомления Конгресса.

Первоначальный кейс стоимостью 16,1 млн. долл. предусматривал поставку в рамках программы FMS 210 хвостовых комплектов KMU-572 JDAM, 50 хвостовых комплектов KMU-556 JDAM и 25 хвостовых комплектов KMU-557 JDAM.

Таким образом, с учетом последнего уведомления, предусматривается поставка в общей сложности 900 хвостовых комплектов KMU-572 JDAM, 125 хвостовых комплектов KMU-556 JDAM и 50 хвостовых комплектов KMU-557 JDAM.

Запрос также включает устройства обнаружения лазерного подсвета цели; взрыватели FMU-139; оборудование для обслуживания вооружений; запасные части и агрегаты, расходные материалы и аксессуары, сопровождение ремонта; руководства и техническую документацию; проведение исследований и опросов; инженерную, техническую и логистическую поддержку правительства США и подрядчиков; другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и будет способствовать усилению военного потенциала союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа расширит возможности Канады по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет увеличения имеющегося запаса боеприпасов для ВВС.

Как отмечается, на вооружении ВВС Канады уже имеются комплекты JDAM и они не испытают затруднений при принятии дополнительного оборудования.

Генеральным подрядчиком поставки выбрана корпорация Boeing.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и условий подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.