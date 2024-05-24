НОАК начала в четверг военные учения у Тайваня - Минобороны КНР

Пекин. 23 мая. ИНТЕРФАКС - В четверг вокруг Тайваня начались комплексные военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило китайское министерство обороны.

"Восточная зона боевого командования 23 мая с 7.45 (2.45 мск) проводит комплексные военные учения в Тайваньском поливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь", - говорится в сообщении.

Представитель командования Ли Си информировал, что в учениях задействованы сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы и ракетные войска.

По его словам, "учения сконцентрированы на совместном патрулировании с моря и воздуха, захвате всеобъемлющего контроля над полем боя и совместных высокоточных ударах по ключевым целям".

Ли Си отметил, что целью учений является проверка "реальных боевых возможностей" сил Восточной зоны боевого командования.