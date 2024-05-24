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Интерфакс-АВН

Призывы разрешить Украине использовать оружие из США для ударов по энергообъектам РФ могут привести к столкновению НАТО с Россией - посол Антонов

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Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на просьбу СМИ прокомментировать участившиеся в последнее время призывы американских политиков разрешить Украине использовать получаемое из США оружие для ударов по военным и энергетическим объектам в глубине РФ отметил, что они могут спровоцировать прямое столкновение России с участниками блока НАТО.

"Подобные провокационные заявления - крайне опасны и безрассудны. (...) Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи..." - говорится в ответе Антонова, опубликованном в телеграм-канале российской дипломатической миссии.

"Главное - спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока. Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей", - подчеркнул посол.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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