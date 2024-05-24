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Интерфакс-АВН

Украина может по своему усмотрению использовать оружие, имеющееся в ее распоряжении - Блинкен

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Владимир Зеленский и Энтони Блинкен перед встречей в Киеве, Украина, 6 сентября 2023 года
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен перед встречей в Киеве, Украина, 6 сентября 2023 года.
Источник изображения: Brendan Smialowski/Pool/AP

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация пока не отменила ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России, однако Киев должен сам принимать решение по поводу того, как применять оружие, которым он располагает.

"Мы не меняли решение", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Блинкен заявил: "Украина должна сама принимать решение, и она так и сделает. Я могу заверить, что она располагает для этого всеми необходимыми средствами".

Как сообщалось, накануне группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета по разведке палаты представителей Майком Тернером в коллективном письме министру обороны Ллойду Остину потребовала от правительства разрешить Украине использовать поставляемое США оружие для нанесения ударов по объектам на территории России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
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1 комментарий
№1
24.05.2024 03:10
Последнее местоположение Блинкена на цеевропе - это координаты для ОДАБ 3000, касается также рогатой кабанши и злобного клоуна на ЛБС.
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