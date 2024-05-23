США и страны Персидского залива начали переговоры в Эр-Рияде об укреплении оборонного сотрудничества - СМИ

В центре внимания - сотрудничество по ПВО и ПРО, безопасность на море

Дубай. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Пентагона и их коллеги из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива приступили в среду в Эр-Рияде к переговорам об усилении оборонного сотрудничества в регионе, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

"Мы все знаем, что регион переживает один из самых напряженных периодов за последние годы. Угрозы от Ирана и его ставленников имеют повсеместный характер, что демонстрирует беспрецедентное - с прошлого октября - количество атак, за которыми стоит Иран", - заявил телеканалу в преддверии встречи неназванный представитель Минобороны США.

Он отмечал, что основная задача встречи - укрепление сотрудничества в области ПВО и ПРО. Рабочая группа по этой тематике даст оценку характеру нынешних воздушных угроз в регионе, обсудит многосторонние попытки противодействовать им. В частности, речь должна пойти о расширении систем раннего предупреждения, активизации обмена информацией и о других способах снизить эффективность использования Ираном ракет и беспилотников.

Отдельная рабочая группа будет обсуждать морскую безопасность, уделяя особое внимание атакам йеменских мятежников-хуситов. При этом ранее высказывались опасения, что мятежники могут атаковать цели не только в Красном море, Аденском заливе и Индийском океане, но и в Средиземном море, хотя таких нападений пока не было.

По данным "Аль-Арабийи", при ударах по хуситам США потеряли не менее трех БПЛА MQ-9 Reaper - каждый стоимостью $30 млн. Удары США и Британии также не смогли остановить атаки мятежников, хотя американцы утверждали, что существенно смогли снизить военный потенциал мятежников. В то же время официальные лица США признавали, что до начала воздушной кампании не имели достаточно разведданных в отношении того, какими возможностями располагает их противник, поэтому также трудно оценить степень ущерба.

Также телеканал напоминает, что годами США пытались усилить координацию между их партнерами на Ближнем Востоке в сфере ПВО и ПРО. В этом контексте собеседник "Аль-Арабийи" назвал "переломным моментом" атаку Ирана на Израиль в апреле.