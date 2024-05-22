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Интерфакс-АВН

США будут сотрудничать с Европой и другими партнерами по санкциям против Китая из-за его поставок России - Блинкен

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Турар Казангапов/ ТАСС

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что Вашингтон будет координировать санкционную политику с партнерами в Европе и в других местах против КНР в связи с поставками оттуда товаров, помогающих РФ укреплять военную промышленность.

"Мы ввели санкции против более чем 100 китайских структур, которые, как мы определили, были вовлечены в поставки товаров двойного назначения, другой подсанкционной продукции. Мы продолжим это делать, и мы будем работать над координацией этих усилий с европейскими и другими партнерами", - сказал госсекретарь на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
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