В МО РФ заявили, что ядерные учения проводятся в ответ на провокационные слова на Западе

В министерстве отметили, что учения направлены на поддержание готовности к реагированию и в целях обеспечения суверенитета страны

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Учения российских нестратегических ядерных сил проводятся в ответ на провокационные заявления официальных лиц стран Запада, они направлены на поддержание готовности к реагированию и в целях обеспечения суверенитета страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Проводимые учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", - сказали в ведомстве.