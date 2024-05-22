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ТАСС

В МО РФ заявили, что ядерные учения проводятся в ответ на провокационные слова на Западе

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Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М"
Учения электронных пусков оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Невар

В министерстве отметили, что учения направлены на поддержание готовности к реагированию и в целях обеспечения суверенитета страны

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Учения российских нестратегических ядерных сил проводятся в ответ на провокационные заявления официальных лиц стран Запада, они направлены на поддержание готовности к реагированию и в целях обеспечения суверенитета страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Проводимые учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", - сказали в ведомстве. 

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