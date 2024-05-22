ВКС РФ на учениях с нестратегическим ядерным оружием задействуют "Кинжалы" со спецзарядами

В Минобороны России отметили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Личный состав авиачастей ВКС России, задействованных в учениях с нестратегическим ядерным оружием, снарядит авиационные средства поражения, включая гиперзвуковые "Кинжалы", спецзарядами и направится в районы патрулирования, сообщили в Минобороны России.

"Личный состав задействованных в учениях подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования", - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало Минобороны России, проводимые учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации.