СМИ: более 40 украинцев прошли во Франции экспресс-курс по применению САУ Caesar в мае

По информации журнала Le Point, приехавшие военнослужащие уже имели опыт применения этого типа вооружения в ходе боевых действий на Украине

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Всего 45 украинцев прошли двухнедельный экспресс-курс по применению самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar во Франции в мае на фоне успехов российской армии в зоне СВО. Об этом сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на проводивших обучение инструкторов.

По информации издания, первую неделю обучения украинцы тренировались обслуживать гаубицы и управлять ими, вторую - отрабатывать скорость и точность стрельбы. Отмечается, что приехавшие на обучение украинцы уже имели опыт применения этого типа вооружения в ходе боевых действий на Украине. Так, 17 из них уже использовали САУ Caesar, остальные наработали артиллерийские навыки в результате применения реактивной системы залпового огня HIMARS или "Ураган".

Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что ЕС рассматривает конкретные варианты обучения украинских военнослужащих не только на территории сообщества, но и на Украине не позднее начала 2025 года. Франция, как пишет газета, в кулуарах оказывает большое давление на страны ЕС, чтобы те согласились на обучение солдат ВСУ на территории Украины.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре 2022 года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года. К лету 2024 года ЕС намерен обучить 60 тыс. солдат ВСУ.