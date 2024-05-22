Войти
ТАСС

СМИ: более 40 украинцев прошли во Франции экспресс-курс по применению САУ Caesar в мае

265
0
0
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR.
Источник изображения: © AP Photo / Libkos

По информации журнала Le Point, приехавшие военнослужащие уже имели опыт применения этого типа вооружения в ходе боевых действий на Украине

ПАРИЖ, 21 мая. /ТАСС/. Всего 45 украинцев прошли двухнедельный экспресс-курс по применению самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar во Франции в мае на фоне успехов российской армии в зоне СВО. Об этом сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на проводивших обучение инструкторов.

По информации издания, первую неделю обучения украинцы тренировались обслуживать гаубицы и управлять ими, вторую - отрабатывать скорость и точность стрельбы. Отмечается, что приехавшие на обучение украинцы уже имели опыт применения этого типа вооружения в ходе боевых действий на Украине. Так, 17 из них уже использовали САУ Caesar, остальные наработали артиллерийские навыки в результате применения реактивной системы залпового огня HIMARS или "Ураган".

Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что ЕС рассматривает конкретные варианты обучения украинских военнослужащих не только на территории сообщества, но и на Украине не позднее начала 2025 года. Франция, как пишет газета, в кулуарах оказывает большое давление на страны ЕС, чтобы те согласились на обучение солдат ВСУ на территории Украины.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре 2022 года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года. К лету 2024 года ЕС намерен обучить 60 тыс. солдат ВСУ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Украина
Франция
Продукция
HIMARS
Проекты
Евросоюз
ЯО
Похожие новости
09.06.2023
Европа заплатит невообразимую цену за взрыв на Каховской ГЭС
02.05.2023
«Разворот через сплошную»
19.09.2022
"Сломают или потеряют". Требования Киева рассорили американских военных
22.04.2013
Политика и национальная оборона
12.11.2012
Будущее программы Нанна–Лугара
01.08.2011
Вопрос ЕвроПРО не терпит закулисных игр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 05:25
  • 4
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 05:06
  • 1517
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)
  • 21.05 19:40
  • 2
Чего ожидать от Путина на втором шестилетнем президентском сроке (Fox News, США)
  • 21.05 17:07
  • 2
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 21.05 02:17
  • 1
Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео