Затулин: РФ должна ответить на украинские атаки БПЛА наращиванием наступления в зоне СВО

Депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками не исключил, что компании, пострадавшие от украинских атак БПЛА, могут попробовать, например, обратиться с коллективным иском к Украине о возмещении вреда

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Ответом России на попытки киевского режима атаковать гражданские объекты в регионах РФ внутри страны при помощи беспилотников должно стать наращивание наступления российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС депутат Госдумы от Сочинского округа, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Конечно же, ответом на все это должно быть наращивание нашего наступления, <…> наращивание наших усилий на поле боя. Мы должны напрячь все силы для того, чтобы как можно быстрее достичь таких результатов, при которых никакие атаки ни на Краснодарский край, ни на Белгородскую область, ни на какие-либо другие регионы России были невозможны", - заявил Затулин.

Он отметил, что Украина и ее кураторы со стороны Запада ориентированы на то, чтобы военные действия продолжались как можно дольше, чтобы нанести максимальный ущерб России. Российская сторона, в свою очередь, делает все, чтобы минимизировать потери и ущерб дипломатическим, политическим и иными путями.

Затулин не исключил, что компании, пострадавшие от украинских атак БПЛА, могут попробовать, например, обратиться с коллективным иском к Украине о возмещении вреда.

Украинская сторона только за прошедшую неделю предприняла несколько попыток атаковать территорию Краснодарского края беспилотниками. В Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 мая силы ПВО сбили за ночь 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем. По словам главы Славянского района Романа Синяговского, шесть беспилотников упали на территории местного НПЗ. В компании сообщили, что НПЗ приостановил свою работу, проводится оценка ущерба.

Ранее, 17 мая, украинской стороной была предпринята попытка террористической атаки на гражданскую инфраструктуру в Туапсе с использованием двух беспилотников. Один из них упал, в результате произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Также в ночь на пятницу киевский режим попытался атаковать беспилотниками гражданские объекты в Новороссийске. По данным Минобороны РФ, в общей сложности над территорией Краснодарского края было уничтожено и перехвачено 44 БПЛА.