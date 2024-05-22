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Интерфакс-АВН

Германия может поддержать американский план по помощи Украине на $50 млрд - СМИ

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Флаг Германии в Берлине
Флаг Германии в Берлине.
Источник изображения: © РИА Новости Игорь Зарембо

Берлин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Германия склоняется к тому, чтобы поддержать предложенный США план по выделению Украине помощи на $50 млрд с использованием прибыли от замороженных российских активов, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Немецкие официальные лица, изменив позицию, теперь готовы поддержать американское предложение (...)", - отмечает агентство.

Ожидается, что вопрос об использовании прибыли от замороженных активов обсудят министры финансов и главы ЦБ стран G7 во время их ежегодной встречи в Италии, которая начнется в четверг.

Вместе с тем немецкие официальные лица считают, что финальное решение будет принято не раньше встречи глав G7 13-15 июня, а воплощение плана в жизнь может произойти не раньше следующего года, рассказали люди, знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры с партнерами по G7 о возможности выделения Украине пакета помощи объемом до $50 млрд с использованием прибыли от замороженных российских активов. Вашингтон настаивал на заключении соглашения на встрече лидеров в Италии в июне. Тем не менее, как отмечали СМИ, переговоры по этому вопросу проходят тяжело, и на это может уйти несколько месяцев.

Отмечается, что в случае достижения соглашения G7 по данной теме, оно приведет к отказу от похожих планов, обсуждаемых в последние месяцы на уровне ЕС.

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Страны
Германия
Италия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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