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ЦАМТО

США обеспечат поддержку системы воздушной разведки наземных целей НАТО AGS – DSCA

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DSCA
Эмблема Defense Security Cooperation Agency (DSCA).
Источник изображения: www.samm.dsca.mil

ЦАМТО, 21 мая. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Агентству НАТО по обеспечению и закупкам (NATO Support and Procurement Agency, NSPA) оборудования и предоставление услуг поддержки для системы воздушной разведки наземных целей НАТО AGS (Alliance Ground Surveillance).

Полная стоимость заказа в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 250,2 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 16 мая.

Агентство NSPA обратилось к США с запросом о закупке запасных частей для радиолокационного оборудования, а также дополнительных предметов и услуг, которые будут добавлены к ранее заказанному кейсу, стоимость которого не превышала порогового значения, необходимого для уведомления Конгресса.

Первоначальный кейс стоимостью 40,26 млн. долл. предусматривал поставку оборудования и поддержку системы воздушной разведки наземных целей НАТО AGS, включая процессоры для РЛС с синтезированной апертурой APG-68(V)9 компании Northrop Grumman; контроллеры двигателей БЛА "Глобал Хок"; запасные части и детали; расходные материалы и аксессуары; поддержку ремонта и возвращения; поддержку объектов, включая складские помещения; секретные и несекретные руководства и техническую документацию; поставку и поддержку секретного и несекретного программного обеспечения; транспортное обеспечение; инженерную, техническую и логистическую поддержку правительства США и подрядчиков, другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Новое уведомление предполагает поставку оборудования и услуг для системы AGS, включая: процессоры для РЛС APG-68(V)9; контроллеры двигателей БЛА "Глобал Хок"; запасные части к оборудованию связи; запасные части и детали; расходные материалы и аксессуары; поддержку ремонта и возвращения; поддержку объектов, включая складские помещения; секретные и несекретные руководства и техническую документацию; поставку и поддержку секретного и несекретного программного обеспечения; транспортное обеспечение; инженерную, техническую и логистическую поддержку правительства США и подрядчиков, другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США за счет повышения безопасности партнеров по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенного оборудования расширит возможности НАТО по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет улучшения возможностей сбора информации, наблюдения и разведки. При этом заказчик не испытает затруднений при принятии нового оборудования на вооружение.

Генеральным подрядчиком программы поставки выбрана компания Northrop Grumman.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и условий подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Проекты
NATO
БПЛА
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