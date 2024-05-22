Спасательный буксир "Михаил Чеков" для Черноморского флота спущен на воду в Астрахани - Минобороны России

Закладная доска спасательно-буксирного судна проекта 22870 "Михаил Чеков" (заводской номер 021), заложенного для ВМФ России на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка" в Астрахани 25.03.2021.

Москва. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Церемония спуска на воду спасательно-буксирного судна "Михаил Чеков", построенного для российского Военно-морского флота, прошла во вторник на верфи в Астрахани, сообщает министерство обороны РФ.

"После успешного завершения программы испытаний и подъёма флага "Михаил Чеков" пополнит состав спасательных судов Черноморского флота", - говорится в сообщении.

Начальник управления кораблестроения Военно-морского флота Ильяс Шигапов в ходе церемонии "поблагодарил судостроителей и конструкторов за проделанный труд и отметил, что шесть судов этого проекта успешно выполняют задачи поисково-спасательного обеспечения в ВМФ", информирует ведомство.

Церемония прошла на верфи филиала "Астраханский судоремонтный завод" АО "Центр судоремонта "Звёздочка" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация"), говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, спасательно-буксирное судно (СБС) "Михаил Чеков" проекта 22870 разработки нижегородского КБ "Вымпел" предназначено для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров. Кроме этого, судно может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

СБС "Михаил Чеков" - седьмое судно в линейке проекта 22870, построенное корабелами Астраханского судоремонтного завода. Головной буксир проекта "СБ-45" был передан ВМФ в 2014 году.

Характеристики судна: длина - 57 м, ширина - 14 м, водоизмещение наибольшее - 1 605 т, скорость - 14 узлов.