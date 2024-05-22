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Военное обозрение

Совладелец турецкой компании Baykar сообщил подробности обнаружения вертолёта иранского президента турецким БПЛА Akıncı

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Источник изображения: topwar.ru

В горном районе Ирана, в провинции Восточный Азербайджан, потерпел крушение вертолет, на борту которого находился глава Исламской Республики Эбрахим Раиси. Когда воздушное судно исчезло с радаров, Тегеран обратился за помощью в его поисках к Анкаре.

Совладелец оборонной компании Baykar (Турция) Сельчук Байрактар в интервью местному телеканалу CNN Turk сообщил подробности обнаружения вертолета иранского президента турецким БПЛА Akinci.

По просьбе Ирана Турция направила для поисково-спасательной операции БПЛА Akıncı

- рассказал предприниматель.

По его словам, сразу после получения запроса от иранской стороны с авиабазы Ван Вооруженных сил Турции, расположенной недалеко от границы с Исламской республики, военные подняли в воздух беспилотный аппарат Bayraktar Akinci. Этот дрон оснащен высококачественными видеокамерами и датчиками тепла. Беспилотник способен эффективно выполнять поставленные перед ним задачи даже в сложных погодных условиях, которые на тот момент наблюдались в зоне поисков вертолета иранского президента.

Дрон при помощи своей аппаратуры сумел обнаружить в горах источник тепла от упавшего воздушного судна и передал координаты этого места иранцам. Они тут же отправили в предполагаемый район крушения несколько десятков поисковых групп, которые и обнаружили обломки вертолета. Турецкий беспилотник управлялся через спутник Turksat, информация с которого передавалась в режиме реального времени представителям экстренных служб Ирана.

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Страны
Азербайджан
Иран
Турция
Проекты
БПЛА
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