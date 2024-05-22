В США провели испытание модернизированной ракеты PAC-3 MSE системы Patriot для запуска с кораблей

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Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin совместно с несколькими военными службами США провели успешное испытание ракеты Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

Ракета была запущена с контейнерной пусковой платформы MK-70. При этом использовалась виртуальная система Aegis от Lockheed для перехвата цели, имитирующей крылатую ракету.

Это испытание является кульминацией усилий компании Lockheed, начатых в 2017 году, по совершенствованию ракетного потенциала ВМС США, что позволило бы избежать обычно длительного и дорогостоящего графика разработки ракет. Суть испытания состоит в том, чтобы помочь приспособить эти ракеты для запуска с боевых кораблей.

По словам представителя компании Тома Коупмана, у ВМС США есть пробелы с противостоянием современным угрозам на море, но ракета PAC-3 является надежным оружием против современных угроз, включая, как утверждается, и гиперзвуковое оружие. К концу года Lockheed потратит примерно 100 миллионов долларов на работу по интеграции PAC-3 MSE для использования на кораблях, отметил Коупман.

По последним данным, в Камдене в штате Арканзас уже налажена новая линия по производству этих ракет, где собираются производить до 550 боеприпасов в год. PAC-3, как правило, запускается с системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot армии США. Компания Lockheed планирует увеличить объемы производства, поскольку она пополняет запасы ракет, отправленных ранее на Украину.