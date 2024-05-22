Министры обороны Японии и Южной Кореи намерены договориться о создании деэскалационного канала впервые после инцидента 2018 года

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Японская пресса пишет о том, что Токио и Сеул пытаются выстроить отношения в оборонной сфере для предотвращения возможных инцидентов с военнослужащими двух стран. Причиной таких попыток является инцидент, произошедший в 2018 году.

Речь идёт о ситуации, когда южнокорейский военный корабль направил радар управления огнём на патрульный самолёт Сил самообороны Японии. В Республике Корея тогда действия японских лётчиков расценили как нарушение воздушных границ особой экономической зоны страны, а в Японии заявили, что принятые ВС Южной Кореи меры «несли значительную угрозу для японских военнослужащих».

Теперь, спустя примерно 6 лет с момента инцидента, министры обороны двух стран решили провести «предметные переговоры». И эти переговоры обещают стать первыми, акцентированными именно на предотвращение инцидентов, подобных тому, который произошёл в 2018-м.

Встреча запланирована на 31 мая. И пройдёт она на «нейтральной» территории – в Сингапуре. Договориться о создании единого деэскалационного канала главы японского и южнокорейского военных ведомств планируют в рамках саммита по азиатской безопасности, носящего название «Диалог Шангри-Ла».

Пресса Японии выражает надежду на то, что договорённости по итогам встречи будут достигнуты. При этом в Южной Корее дают понять, что никаких дополнительных соглашений в принципе не требуется, если японские военные не будут «пересекать определённые линии»..