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Военное обозрение

Испания объявила о планируемой передаче Украине партии снятых с консервации танков Leopard 2A4

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Источник изображения: topwar.ru

Украина получит дополнительное количество танков Leopard 2A4, поставку обеспечит Испания в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом в ходе заседания контактной группы «Рамштайн» заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Испания поставит Украине дополнительную партию танков Leopard 2A4, снятых с хранения испанской армии и восстановленных специально для ВСУ. Речь идет о 19 танках, обещанных Киеву ранее. Поставляться они будут двумя партиями по 10 и 9 танков, первая из которых прибудет на Украину в конце июня этого года, вторая ожидается в сентябре. До этого Испания передала ВСУ десять аналогичных машин.

Решение об отправке тяжелой бронетехники в Мадриде приняли на фоне «критической ситуации» на фронте, а также обязательств Испании по «поддержке Украины».

Кроме танков, в пакет военной помощи, который придет в конце июня, также войдет какое-то количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм, зенитные ракеты к американскому комплексу Patriot, системы противодействия беспилотникам, системы наблюдения и т. д.

О том, что Испания готовит для Украины новую партию танков, стало известно еще в марте этого года, когда Минобороны страны заявило о снятии с консервации порядка 20 танков для последующей передачи украинской армии. Данной поставкой Мадрид убивает сразу двух зайцев: отправляет старые танки на утилизацию на Украину, а также обновляет танковый парк за счет новых поставок.

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Испания
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Patriot ЗРК
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БПЛА
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