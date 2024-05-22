"Быть солдатом — это привилегия": военная служба в Швеции стала престижной (The Wall Street Journal, США)

WSJ: в Швеции новобранцы попадают в армию после жесткого тестирования

После холодной войны западные страны до минимума сократили свои вооруженные силы, пишет WSJ. Многим государствам, включая США, сейчас все сложнее вербовать новобранцев, а престиж военной службы упал. На этом фоне выделяется Швеция, где популярность службы в армии, напротив, растет.

Суне Энгель Расмуссен (Sune Engel Rasmussen)

Ревингехед, Швеция— В глубине скандинавских лесов двое солдат уложили Элин Форсберг лицом в траву и скрутили ей руки, имитируя арест.

Эта целеустремленная 19-летняя девушка недавно стала военнослужащей вооруженных сил Швеции, пройдя очень непростой и состязательный процесс отбора по призыву.

"Это привилегия", — говорит Форсберг о том, что ее отобрали на военную службу. Это удается менее чем 10% призывников. На учениях она играет роль вражеского злоумышленника, пытающегося пробраться на склад оружия. В этом году ее полк отправит группу военнослужащих в Латвию в составе первого международного контингента Швеции с момента ее вступления в Организацию Североатлантического договора.

Чтобы противостоять действиям Москвы и сдерживать ее, США и многие ближайшие соседи России пытаются собрать достаточное количество новобранцев, чтобы усилить свои вооруженные силы, но им это плохо удается. В Швеции все иначе. Там ежегодно вооруженные силы отказывают тысячам юношей и девушек.

Став членом НАТО, Швеция посчитала, что лучший способ укрепить оборону страны от России заключается в том, чтобы укомплектовать армию лучшими из лучших. В Швеции воинская обязанность сегодня работает как фильтр, но не как сеть для отлова призывников.

В Швеции все молодые мужчины и женщины являются военнообязанными. Но там существует строжайшая система тестирования, помогающая отбирать лучших. Благодаря этому в стране возник своеобразный благотворный цикл, когда служба в армии, длящаяся до 15 месяцев в зависимости от военной специальности, считается престижной, а призывники борются за то, чтобы туда попасть. После службы они на 10 лет либо до достижения 47-летнего возраста становятся резервистами.

Такая система оказалась исключительно успешной. Она взращивает так много талантов, что за бывшими призывниками охотятся кадровые службы, и их высоко ценят компании информационных технологий. Эта система может послужить примером для США, для которых набор 2022 года стал самым сложным за последние полвека. Это ослабляет военную мощь Америки. Если считать в пропорции к численности населения, то по показателям ежегодного набора в вооруженные силы Швеция опережает Соединенные Штаты.

Форсберг несколько месяцев готовилась к призывным проверкам, поднимая тяжести и бегая по набережной своего родного города Кунгсбакка, несмотря на пронизывающий до костей холод.

"Я всегда хотела быть ее частью, — говорит Форсберг об армии. — Когда человек говорит, что он военный, на него смотрят с уважением".

Повышая боеготовность

Российская военная операция на Украине пробудила Европу ото сна, указав на необходимость создания и поддержания крупных и боеспособных армий. Представители европейской разведки говорят, что Россия прогнозирует конфликт с НАТО в ближайшие десять лет и к концу 2026 года хочет создать действующую армию численностью полтора миллиона человек. Один европейский разведчик заявил, что военное превосходство России над Украиной будет нарастать, "если западные страны быстро не активизируют свои усилия".

Владимир Путин пренебрежительно назвал "полной чушью" предупреждения о возможном нападении Москвы на членов НАТО. В начале 2022 года Кремль точно так же реагировал на американские предостережения о подготовке России к боевым действиям против Украины (в ответ на подобные сообщения Владимир Путин заявил о миролюбивости внешней политики страны, однако указал, что Россия имеет право обеспечивать свою безопасность. — Прим. ИноСМИ).

Немецкий министр обороны Борис Писториус предупреждает, что Европа должна к концу десятилетия подготовиться к возможной войне с Россией. Он назвал ошибкой отмену призыва в Германии в 2011 году, а в этом месяце заявил, что призыв следует восстановить.

Всеобщая воинская обязанность в XIX веке существовала почти во всей Европе, когда такие страны, как Франция и Германия, комплектовали свои вооруженные силы преимущественно людьми из низших классов. Россия часто действовала методами принуждения. В годы гражданской войны в Америке у обеих воюющих сторон был призыв. Но Соединенные Штаты, а с ними и Британия вновь ввели его только во времена двух мировых войн. После холодной войны большинство стран мира отказалось от этой практики.

Однако Швеция больше ста лет делает ставку на призыв при комплектовании своей армии, если не считать непродолжительный перерыв в 2010-е годы. В этом году из 100 тысяч молодых шведов, которым пришло время исполнить свой воинский долг, в армию отобрали всего 6 200 человек. Это примерно 10-процентное увеличение по сравнению с прошлым годом. В следующем году эта страна намерена взять в армию восемь тысяч новобранцев, а через год — десять тысяч человек.

Людей отбирают по показателям физической и умственной пригодности, на основании тестов на уровень интеллекта и мотивации к службе. Проблемы со здоровьем типа аллергии, астмы или экземы ведут к тому, что призывника освобождают от службы.

Форсберг хорошо себя показала на всех тестах и проверках. В армии ее направили учиться на артиллерийского наблюдателя, специальность которого требует серьезных навыков. Она будет служить в роте, оснащенной БМП Strf 90 и входящей в состав Южно-Сконского полка.

Боевую учебу она начала в марте за час до того, как на ее базе в Ревингехеде подняли синий флаг НАТО с компасом, указывающий на то, что Швеция стала членом альянса.

Не все соответствующие военным требованиям хотят служить, и вооруженные силы обычно избавляются от таких людей, чтобы солдаты были не только квалифицированными и умелыми, но и мотивированными.Однако шведские власти заявляют, что в связи с увеличением численности армии военные могут потребовать для себя больше людей. Уклонение от призыва наказуемо штрафом или тюремным сроком до года.

Длительные войны

Западным странам нет нужды увеличивать численность своих армий, чтобы они ни на одного солдата не отставали от российской. Однако жестокая конфронтация на истощение на Украине показала, что массовые армии сохраняют свое значение, особенно во время продолжительных войн, которые длятся годами. Об этом сообщил старший аналитик и эксперт по перевооружению Ян Джоэл Андерссон (Jan Joel Andersson), работающий в Институте изучения проблем безопасности Евросоюза.

"У НАТО слишком мало хорошо обученных, оснащенных и слаженных частей и подразделений, чтобы вести крупную войну", — сказал он.

Во время недавних девятидневных учений с участием одной тысячи солдат и 200 офицеров Южно-Сконский полк обучал новобранцев применять танки "Леопард" и БМП Strf 90, которые используют и другие европейские армии. Это один из многих способов интеграции шведских вооруженных сил с армиями других стран Североатлантического альянса.

С вершины горы, возвышающейся над холмистыми полями полигона, группа инженеров из шведской оборонной компании Saabуправляла полетом беспилотника Martlet MI-2 над лесом и стреляла лазерами по находившимся внизу БМП. Солдаты отвечали на лазерную стрельбу и подбили дрон, который упал на склон горы, не переставая мигать лампочками. Так военные попытались воссоздать условия поля боя на Украине. Сценарий учений должен был помочь новобранцам понять, что такое современная война, на которой противник атакует и с суши, и с неба.

Сокращение вооруженных сил

После холодной войны европейские страны до минимума сократили свои вооруженные силы и заменили комплектуемые за счет призыва крупные армии маленькими профессиональными армиями. Из-за старения населения и больших расходов на дорогостоящее социальное обеспечение странам стало трудно содержать даже небольшие армии.

В это же время внимание сместилось с территориальной обороны на новые угрозы, такие как терроризм, и на участие в международных миссиях в Афганистане и Ираке. Успехи в создании новой военной техники и такие ограниченные по численности миссии ослабили потребность в массовых армиях.

В период с 1990 по 2015 годы Германия, увеличившаяся в результате объединения, сократила количество боевых батальонов с 215 до 34, о чем сообщает лондонский Международный институт стратегических исследований. Ее примеру в это время последовали и другие европейские страны. В Италии количество батальонов было сокращено на 67%, во Франции примерно на столько же. Число британских батальонов уменьшилось почти наполовину.

У США тоже есть свои проблемы. 2022 год стал для них самым трудным в плане набораза весь период существования добровольного принципа комплектования вооруженных сил, введенного в 1973 году. Недобор по личному составу достиг там 25%. Снизив целевой показатель с 65 до 55 тысяч новобранцев, сухопутные войска с оптимизмом говорят, что в этом году выполнят план набора. Но ВМС полагают, что у них недобор личного состава будет примерно 6 700 человек из 40 тысяч моряков, которых они хотели набрать. Это происходит у них второй год подряд.

Масштабная демилитаризация

Когда пала Берлинская стена, Швеция демонтировала большую часть своей военной инфраструктуры и сократила численность вооруженных сил более чем на 90% по сравнению с максимальным показателем 1960-х годов. Главнокомандующий шведскими вооруженными силами в 2013 году забил тревогу, сказав, что в случае нападения вооруженного агрессора страна сможет обороняться всего неделю.

Сегодня Швеция может мобилизовать около 66 тысяч человек в форме, включая 12 тысяч резервистов и 20 тысяч человек из территориальных формирований. На пике холодной войны в 1960-е годы она могла набрать 850 тысяч мужчин и женщин. Сейчас Швеция поставила перед собой цель: к 2030 году увеличить численность действующей армии до ста с лишним тысяч человек.

"Шведские вооруженные силы прошли большой путь по нисходящей. Если в 1980-е годы это было огромное образование с полком в каждом городе и поселке, то к середине 2000-х они превратились в анорексичную организацию", — сказал эксперт по военному призыву из Шведского университета обороны Йохан Остерберг (Johan Österberg). По его словам, для восстановления армии нужны не только новобранцы в достаточном количестве. "У нас даже нет казарм, где они могли бы спать", — объяснил он.

С 2017 года около 100 тысяч шведов ежегодно обязаны заполнить онлайн-анкету по требованию вооруженных сил. Из этого количества примерно 20% отбирают для прохождения психологической и физической проверки. Примерно треть из них становятся новобранцами.

"В старших классах я мечтала о призыве, — сказал Ида Карлссон (Ida Carlsson), прибывшая в Южно-Сконский полк в марте и после отбора ставшая первой за 13 лет женщиной в должности командира разведывательного взвода. — Я проявляла большое нетерпение".

В Норвегии система призыва похожа на шведскую. Из 60 тысяч молодых норвежцев вооруженные силы ежегодно отбирают около 40% для тестирования, а из них около 10 тысяч после проверки отправляются служить. Нидерланды, Швейцария, Германия и Дания также намерены ввести или усовершенствовать свои системы набора.

Поскольку шведская армия призывает в свои ряды лучших из лучших, гражданские работодатели высоко ценят бывших призывников. Андерс Фриден (Anders Fridén) 14 месяцев отслужил в армии переводчиком с персидского, после чего отправился в Афганистан и получил должность в шведском посольстве в Тегеране. По его словам, дипломатическая служба усиленно ищет кандидатов, отслуживших в армии.

Потом он работал в США консультантом по менеджменту, а сейчас живет в Цюрихе, куда его пригласила на работу IT-компания. 35-летний Фриден говорит, что все его работодатели высоко ценили те навыки, которые он приобрел за время службы.

"Думаю, общество признает, что служить полезно", — сказал он.