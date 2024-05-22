Путь НАТО к "миру" — это прямая дорога к войне (Global Times, Китай)

GT: действия НАТО на Украине могут перерасти в прямой конфликт с Россией

Решения стран НАТО, касающиеся Украины, могут спровоцировать полномасштабный военный конфликт с Россией, предупреждает автор статьи для GT. По его мнению, такой сценарий развития событий приведет к "кошмарным последствиям", однако западные чиновники вряд ли это понимают.

Боевые действия на Украине можно назвать крупнейшим военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, причем нет никаких сомнений в том, что на самом деле это война НАТО. Намеренно или случайно, альянс настолько активно помогает Киеву, разрабатывая стратегию и тактику, а также предоставляя ему разведданные и оружие, что нельзя сказать, что Организация Североатлантического договора непричастна к конфликту. Все это еще и говорит о том, то она не может допустить поражение Украины.

НАТО придется поддерживать Киев, пока боевые действия между ним и Москвой продолжаются. Военные лидеры альянса считают, будто у России больше нет сил контролировать ситуацию на Украине, но дело еще и в том, что Москва проигрывать не собирается. Неужели это кровавый тупик?

Альянс уделяет огромное внимание стране, которая даже не является его членом. Так, на прошлой неделе Военный комитет НАТО провел встречу в штаб-квартире в Брюсселе, и украинский кризис занимал важное место в повестке дня. На заседании присутствовали высокопоставленные украинские военные чиновники, хотя их страна членом Североатлантического альянса не является. Также во встрече приняли участие министры обороны стран — членов НАТО и ее высшее руководство, включая генерального секретаря Йенса Столтенберга.

В рамках однодневной конференции три отдельных сессии были посвящены готовности НАТО вести войну на суше, море и в воздухе, а также в космосе и в киберпространстве. Начальник Генштаба ВСУгенерал-майор Анатолий Баргилевич доложил о реальной ситуации на местах. Председатель комитета адмирал Роб Бауэр довольно напыщенно заявил: "Для них [Украины] нет ничего невозможного". Затем он с нажимом добавил: "Все, что им для этого нужно... это наша помощь".

Эта помощь на самом деле ощутима. Помимо многомиллиардной поддержки, уже предоставленной членами НАТО, США дополнительно одобрили пакет помощи на 61 миллиард долларов, включающий ракеты, боеприпасы и системы ПВО. Однако реальная опасность заключается в том, что сам Североатлантический альянс может быть втянут в конфликт.

Позиция Военного комитета НАТО вполне понятна и никого не удивляет: в его состав входят начальники штаба обороны государств-членов, поэтому отношение к ситуации у них соответствующее. Решение вопросов войны —как ее вести, выиграть и понести меньшие потери — это их работа. Однако их деятельность не уравновешена серьезными политической шагами по предотвращению эскалации конфликта. Слова вроде "перемирие" и "прекращение огня" трудно услышать в их политической риторике. Напротив, когда выдвигаются серьезные предложения об остановке боевых действий, НАТО сразу их отвергает.

Альянс высмеял мирную инициативу Китая из 12 пунктов, расценив его как попытку отвлечь внимание от того факта, что Пекин поддерживает Москву. После этого НАТО и вовсе раскритиковала предложение, так как Китай официально не осуждает Россию. Но обвинение только одной стороны конфликта мешает становлению объективного и честного посредника, на роль которого и претендует Поднебесная. На встрече в Брюсселе также не уделили внимание тому факту, что президент Украины Владимир Зеленский приветствовал план Китая. Ранее Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии – страна уже 25 лет как в составе НАТО – тоже поддержал инициативу Пекина.

Он заявил: "Сегодня Европа стоит на стороне войны". Венгрия – единственная страна Североатлантического альянса, призывающая к немедленному прекращению огня и мирным переговорам.

Тем временем сами натовские командиры объявили о возможности конфронтации. Уже в этом году некоторые из них предупредили свои страны о необходимости готовиться к войне с Россией, предложив вновь ввести воинскую повинность и выдвинув идею создания гражданской армии. Это их единственная цель – позволить украинцам и дальше умирать в прокси-войне НАТО, пока она не перерастет в полномасштабное прямое столкновение с Россией. Это стратегия для тех, кто с трудом осознает ее кошмарные последствия.

Те, кто поддерживает войну, любят говорить, что остановка боевых действий будет наградой для России. Но разве не будет более гуманным рассуждать, что эту бойню нужно предотвратить как можно скорее? Обе стороны оплакивают десятки тысяч погибших (информация о потерях требует подтверждения Минобороны РФ. – Прим. ИноСМИ). При эскалации конфликта победителя не будет, будут только новые жертвы.

Любой принцип не должен исключать возможность мирных переговоров и противоречить здравому смыслу. Если бы я жил там, и мои друзья и семья были среди погибших, я бы испытывал жажду справедливости и мести: я бы хотел, чтобы война продолжалась до последнего, потому что это естественная человеческая реакция. Но я был бы не прав. Единственная и неуклонная стратегия НАТО – просто продолжать сражаться – гарантирует лишь большие потери. Путь альянса к так называемому "миру" может привести всех нас к войне.

Автор: Марк Блэклок (Mark Blacklock)