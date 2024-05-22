Пентагон считает, что Украина не применяла ATACMS для ударов в глубине РФ

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун выразил уверенность в том, что ракеты использовались только против целей на территории Украины

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США полагает, что Киев не применял полученные от Вашингтона тактические баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов в глубине территории России.

"Я уверен в том, что ATACMS, которые мы предоставили, не применялись в России. Они применялись против целей на Украине", - заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Он выступил на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной группы по координации поставок оружия и военной техники Украине.

Как сообщил 30 апреля министр обороны США Ллойд Остин, Вашингтон намерен передать Киеву столько ракет ATACMS, сколько сможет.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил 24 апреля, что решение о поставках ракет ATACMS Киеву было принято Вашингтоном в феврале. По его словам, в марте по распоряжению президента США Джо Байдена Украине было передано существенное число этих ракет. Согласно данным газеты The New York Times, Вашингтон передал Украине в марте более 100 ракет ATACMS, в том числе с кассетными боеприпасами. Как утверждали в Пентагоне, эти вооружения были поставлены сугубо "для использования на суверенной территории Украины". При этом Крым, Донбасс и Новороссию США считают частью Украины.

Комментируя эти объявления американской стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что США поставками Киеву не изменят исход специальной военной операции, Москва все равно победит, но у Украины будет больше жертв.