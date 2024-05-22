Войти
ТАСС

Пентагон считает, что Украина не применяла ATACMS для ударов в глубине РФ

329
0
0
Источник изображения: Sgt. 1st Class Andrew Dickson/ U.S. Army via AP

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун выразил уверенность в том, что ракеты использовались только против целей на территории Украины

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США полагает, что Киев не применял полученные от Вашингтона тактические баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов в глубине территории России.

"Я уверен в том, что ATACMS, которые мы предоставили, не применялись в России. Они применялись против целей на Украине", - заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. Он выступил на пресс-конференции по итогам очередного заседания западной группы по координации поставок оружия и военной техники Украине.

Как сообщил 30 апреля министр обороны США Ллойд Остин, Вашингтон намерен передать Киеву столько ракет ATACMS, сколько сможет.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил 24 апреля, что решение о поставках ракет ATACMS Киеву было принято Вашингтоном в феврале. По его словам, в марте по распоряжению президента США Джо Байдена Украине было передано существенное число этих ракет. Согласно данным газеты The New York Times, Вашингтон передал Украине в марте более 100 ракет ATACMS, в том числе с кассетными боеприпасами. Как утверждали в Пентагоне, эти вооружения были поставлены сугубо "для использования на суверенной территории Украины". При этом Крым, Донбасс и Новороссию США считают частью Украины.

Комментируя эти объявления американской стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что США поставками Киеву не изменят исход специальной военной операции, Москва все равно победит, но у Украины будет больше жертв. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
23.04.2008
Пекин становится крупнейшим экспортером оружия за счет приобретенных у Москвы технологий
18.04.2008
Прямо в цель
18.02.2008
Кондолиза Райс предотвращает постсоветскую угрозу. В сенате США обсудили внешнеполитические планы Вашингтона
10.10.2007
Из-за стран СНГ Россия может лишиться доходов от экспорта оружия
20.06.2007
МиГ-31 защитят и Сирию, и Иран
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
06.03.2007
Русские "Хризантемы" в сирийском палисаднике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 05:25
  • 4
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 05:06
  • 1517
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)
  • 21.05 19:40
  • 2
Чего ожидать от Путина на втором шестилетнем президентском сроке (Fox News, США)
  • 21.05 17:07
  • 2
В России увеличили выпуск БМП-3
  • 21.05 02:17
  • 1
Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
  • 20.05 15:07
  • 1
В Московском командном училище изменили программу боевой подготовки с учетом опыта СВО
  • 20.05 14:55
  • 14
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 20.05 14:48
  • 1
В России разработали полимерную защиту от осколков
  • 20.05 14:27
  • 0
Зеленые береты собираются на Украину
  • 20.05 13:24
  • 159
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 20.05 11:35
  • 11
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 19.05 19:46
  • 2
КНДР провела первое испытание новой твёрдотопливной МБР «Хвасон-18»
  • 19.05 16:06
  • 11
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео