"Швабе" наращивает выпуск гражданской продукции при господдержке и участии в госзакупках

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Участие в государственных закупках и господдержка предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяют увеличивать объёмы производства гражданской продукции и расширять её перечень, заявил заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Лев Борисов на "круглом столе", прошедшем в рамках XIX Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".

"Государственная поддержка отечественных компаний очень важна, в особенности, в период обеспечения технологической независимости. Принятые в нашей стране меры позволяют компаниям, в том числе и предприятиям холдинга "Швабе", частично компенсировать расходы на производство, сертификацию, регистрацию, транспортировку и другие этапы реализации изделий", - сказал Борисов, слова которого приводятся сообщении пресс-службы холдинга, распространённом в понедельник.

Борисов отметил, что "Швабе" активно участвует в государственных закупках.

"Только в прошлом году мы поставили более 2 000 единиц медоборудования в учреждения здравоохранения. Кроме того, устанавливаем светильники, светофорные объекты на дорогах России, тем самым повышая безопасность движения", - сказал Борисов.

По его словам, приоритет в закупках следует отдавать продукции российских предприятий, имеющих преференции в торгах. Такое решение необходимо для защиты интересов отечественных производителей.