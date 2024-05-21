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ТАСС

В СНБО заявили, что Киев видит окончание конфликта с РФ за столом переговоров

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Тушение пожара в Киеве
Тушение пожара в Киеве.
Источник изображения: © Фото : ДСНС України

Секретарь совета Александр Литвиненко подчеркнул, что власти страны рассчитывают на так называемую формулу мира украинского президента Владимира Зеленского, которую будут продвигать в Швейцарии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Конфликт с Россией закончится урегулированием за столом переговоров, в Киеве это четко осознают. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко.

"Ситуация на фронте является крайне сложной. <...> Украина четко осознает, что война закончится переговорами", - приводятся его слова на сайте ведомства.

Чиновник подчеркнул, что власти страны рассчитывают на так называемую формулу мира украинского президента Владимира Зеленского, которую будут продвигать в Швейцарии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются "откровенной чепухой" без какой-либо перспективы. По его словам, наращивание Западом поставок дальнобойных вооружений Украине Россия воспринимает как сигнал о том, что к серьезному разговору там не готовы.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий". 

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Страны
Литва
Россия
Украина
Швейцария
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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