Госдепартамент США одобрил предоставление услуг по обслуживанию техники ВС Украины – DSCA

ЦАМТО, 20 мая. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление правительству Украины в рамках программы "Иностранные военные продажи" открытого заказа на обслуживание поставляемых СВ США систем, а также сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 100 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности реализации этой программы 16 мая.

Правительство Украины обратилось к США с запросом о возможности закупки оборудования и услуг для поддержки поставляемых СВ США транспортных средств и систем вооружения в соответствии с Соглашением о совместном материально техническом обеспечении (Cooperative Logistics Supply Support Agreement – CLSSA) и/или программы упрощенных закупок нестандартного оборудования (SNAP), а также других сопутствующих элементов логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и усилит обороноспособность страны-партнера в Европе.

Как отмечается в уведомлении, Украине срочно необходимо предоставить услуги поддержки для обеспечения высокого уровня боевой готовности поставляемой США техники и систем вооружения. Данная поддержка будет способствовать повышению эффективности боевых действий ВС Украины за счет улучшения логистики и более оперативного цикла ремонта.

Главный подрядчик(и) будет определен из числа утвержденных поставщиков. На текущий момент запросы о реализации компенсационных соглашений в связи с этой продажей отсутствуют.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.