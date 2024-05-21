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ТАСС

FAZ: защита части территории Украины с границ НАТО не приведет к эскалации

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Львов
Львов.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

По мнению обозревателя издания Конрада Шуллера, при помощи западной системы ПВО не будет нападения на Россию

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Гипотетическая защита части украинского воздушного пространства с границ НАТО не привела бы к эскалации с Россией, поскольку это не представляло бы собой угрозу для военнослужащих РФ. Такое мнение выразил обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Конрад Шуллер.

Автор анализирует начавшуюся с подачи нескольких депутатов Бундестага дискуссию о защите воздушного пространства Украины. С их точки зрения, благодаря западным системам ПВО, установленным на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, можно было бы "создать безопасную зону глубиной до 70 км".

Правительство ФРГ напомнило, что идею о бесполетной зоне над Украиной уже отвергали в 2022 году, и с тех пор позиция не менялась. Глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених назвал крайне опасной идею защиты западной части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. По его мнению, участие Бундесвера в таких действиях превратило бы Германию "непосредственно в воюющую сторону".

Именно с последним аргументом не согласен автор FAZ. "При помощи западной системы ПВО на границе с Украиной не будет нападения на Россию, не будет причинено вреда ни одному российскому солдату. Система будет сбивать только технику: дроны, ракеты", - полагает автор статьи. Он считает, что такой "материальный ущерб" не приведет к эскалации между РФ и НАТО. 

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