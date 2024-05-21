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"Верный путь к катастрофе": НАТО в шаге от развязывания войны с Россией (Responsible Statecraft, США)

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Американские военные инструкторы прибыли на Украину
Американские военные инструкторы прибыли на Украину.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

RS: отправка инструкторов НАТО на Украину приведет к войне альянса с Россией

Украинская военная кампания медленно рушится, Киев не может вести бои без иностранной помощи, пишет RS. В НАТО все чаще говорят о том, чтобы отправить своих инструкторов на помощь ВСУ. Однако этот шаг приведет к открытой войне альянса с Россией, предупреждает автор статьи.

Марк Эпископос

Своим заявлением о том, что “инструкторы” НАТО в итоге отправятся на Украину, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший нарушил одну из немногих оставшихся красных линий, не дающих боевым действиям на Украине окончательно перерасти в прямой конфликт между Россией и Западом.

“Со временем мы дойдем и до этого”, — сказал Браун, согласно газете "Нью-Йорк таймс", добавив, что их отправка прямо сейчас поставит персонал НАТО “под угрозу”.

Своим комментарием Браун подспудно признал два момента, которые западные чиновники упрямо отрицают: украинская военная кампания медленно рушится и не может продолжаться без постоянной эскалации западного участия.

Но есть и третий фактор, который должен всерьез обеспокоить лидеров США и Европы: отправка персонала НАТО на Украину без обширного и гласного соглашения с Москвой с высокой вероятностью втянет государства НАТО, включая США, в прямую и ожесточенную войну с Москвой.

Не исключено, что Кремль вполне открыт для какого-либо формального урегулирования, которое установит на Украине демаркационные линии и санкционирует присутствие западных военных в некоторых частях страны, однако в данном случае о таких рамках речи не идет. А без четкой договоренности с Западом относительно масштабов и пределов военного присутствия НАТО на Украине Кремль наверняка сочтет первую волну инструкторов альянса лишь пробным шаром — чтобы проверить реакцию России на прямое и далеко идущее вмешательство Запада в дела Украины.

Таким образом, высок риск того, что Москва признает необходимым атаковать этих инструкторов как можно решительнее с целью предотвратить перспективу более масштабного военного вмешательства НАТО.

Браун признал, что отправка персонала непосредственно сейчас поставит эту “группу инструкторов НАТО” под угрозу, однако неясно, что именно в динамике боевых действий привело его к выводу, что в будущем реализовать эту схему будет безопаснее.

Без какой бы то ни было стратегии прекращения конфликта вместо его эскалации, это предложение — верный путь к катастрофе. Это не приблизит Украину к “победе” над Россией в самой вольной ее трактовке, но поставит НАТО и Россию на волосок от открытого конфликта, а западным лидерам этого лучше всячески избегать.

Марк Эпископос — научный сотрудник Института ответственного управления государством имени Квинси, специалист по Евразии. Адъюнкт-профессор истории в Мэримаунтского университета, имеет докторскую степень по истории Американского университета и степень магистра международных отношений Бостонского университета

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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