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Интерфакс-АВН

Путин назвал Раиси выдающимся политиком, внесшим неоценимый вклад в развитие отношений между Ираном и РФ

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Президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси.
Источник изображения: AP Photo/ Craig Ruttle

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин назвал "огромной трагедией" гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, назвал его выдающимся политиком.

"Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран - авиакатастрофой, унёсшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", - говорится в телеграмме соболезнований, которую Путин направил аятолле Сейеду Али Хаменеи, Верховному руководителю Исламской Республики Иран.

"Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства", - написал Путин.

Президент РФ отметил, что ему довелось неоднократно встречаться с Раиси.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Персоны
Путин Владимир
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