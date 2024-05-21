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ТАСС

Премьер Эстонии заявила, что некоторые страны НАТО уже обучают бойцов ВСУ на Украине

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Источник изображения: CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas

Кая Каллас считает, что подобные шаги нельзя считать эскалацией

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Несколько участников Североатлантического альянса уже обучает бойцов Вооруженных сил Украины на территории страны. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.

"Есть страны, которые уже обучают солдат на поле боя", - сказала она.

По словам премьера, если российский снаряд попадет в обучающий персонал, это не будет означать применение пятой статьи Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одно или несколько государств - членов альянса. "Я не могу представить, чтобы страны, отправившие туда людей, в случае их ранений сказали бы: это статья пять, давайте ударим по России. Это работает не так, не автоматически. Подобные опасения не оправданы", - сказала Каллас, отметив, что каждая страна сама берет на себя риски, связанные с отправкой персонала. При этом, по ее мнению, подобные шаги нельзя считать эскалацией.

По поводу того, будет ли Эстония обучать бойцов на Украине, премьер сказала, что "это открытый вопрос", "ничего нельзя исключать".

16 мая газета Politico сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран НАТО, что Североатлантический альянс пока не планирует отправлять войска на Украину, но в будущем представители НАТО могут прибыть в республику для обучения ее вооруженных сил. 

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Россия
Украина
Эстония
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NATO
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