Власть в новых регионах будет прочной: эксперт раскрыл секрет успеха России (19FortyFive, США)

19FortyFive: победа на Украине улучшит положение Москвы на мировой арене

Победа на Украине улучшит положение России в общемировой расстановке сил, пишет обозреватель 19FortyFive. Кроме того, у Кремля не будет проблем с контролем новых регионов, отмечает автор: стоит посмотреть на Крым, в котором Москва поддерживает стабильную власть уже 10 лет.

Дилан Мотин (Dylan Motin)

Во внешнеполитических кругах бытует расхожее мнение, что Россия не сможет надолго удержать украинскую территорию, даже если одержит военную победу. Многие полагают, что Москва столкнется с непомерными затратами на покорение столь враждебной страны, как Украина. Поэтому любая победа над украинским государством неизбежно окажется пирровой. Даже если Россия одержит верх, в долгосрочной перспективе она обязательно проиграет, потому что ей никогда не удастся усмирить Украину и “переварить” ее.

Однако в действительности мало что предвещает, что действия России на Украине обречены на провал. История учит, что победителям обычно удается контролировать занятые территории и извлекать из них значительные ресурсы. В своем авторитетном исследовании Питер Либерман показал, что державам XX века в большинстве случаев удавалось извлечь значительные экономические выгоды, используя полученные промышленные ресурсы. Власть нацистской Германии, Японской империи и Советского Союза над покоренными странами в целом была прочной. Само по себе народное сопротивление редко когда вынуждает победителя отступить.

Разумеется, контроль над Украиной дорого обойдется России. Однако вновь обретенные экономические ресурсы, рынки и налоговые поступления отчасти выправят этот перекос. Более того, немало украинских мужчин призывного возраста уже погибли на фронте. Следовательно, в ближайшие годы потенциальных повстанцев останется меньше.

Многие отмечали, что кампания 2022 года с ее отношением к мирным гражданамотвратила даже пророссийскую часть населения и упрочила украинский национализм. Однако очевидно, что в украинском обществе сохраняются тысячи и тысячи сторонников России, особенно на востоке и юге. Они составят основу гражданской администрации и укрепят российское влияние в долгосрочной перспективе.

Те, кто рассчитывает на серьезные кадровые затраты для российских военных, забывают, что службу в новых войсках обычно несут местные жители. В бывших европейских колониях, а также Ираке и Афганистане охрана правопорядка осуществлялась местными властями при поддержке иностранных армий. В занятых регионах Россия возьмет под свою власть остатки украинской полиции. Более того, на службу в полицию охотно пойдут многие молодые украинцы, как и везде в мире. Некоторые даже добровольно запишутся в армию ради зарплаты и мундира или даже из-за пророссийских взглядов. Иными словами, следить за соблюдением российских законов и порядков будут сами украинцы. Российские власти также обеспечат себе полный контроль над медиапространством — в долгосрочной перспективе это станет надежным инструментом для превращения украинцев в законопослушных российских граждан.

Наконец, Россия может прибегнуть к депортациям, чтобы изменить демографию в свою пользу. Сообщается, что она уже отправила множество украинцев в отдаленные уголки страны (с февраля 2022 года началась масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса на фоне обострения обстановки. — Прим. ИноСМИ). Погруженные в российское общество и вырванные из привычного окружения, эти люди лишатся возможности оказывать организованное сопротивление. Вероятно, со временем они смирятся с российской властью и признают ее (еще в 2019-2022 годах российские паспорта получили около 18% населения ДНР и ЛНР. — Прим. ИноСМИ).Кремлевские иерархи и прежде на протяжении десятилетий подтачивали национальную солидарность с помощью массовых высылок.

Кроме того, Россия доказала, что ей под силу успешно подчинять народы, уже в новейшей истории. После гражданской войны Кремль восстановил контроль над Чечней, которая сейчас служит важным поставщиком личного состава для украинской кампании. Москва поддерживает стабильную власть в Крыму целое десятилетие. А поскольку пророссийские силы пришли к власти в части Донецкой и Луганской областей еще в 2014 году, нет никаких оснований думать, что цена создания “народных республик” оказалась непомерной.

Народное сопротивление российской власти в недавно занятых ею территориях (восток Херсонской области и юг Запорожской) незначительно и российскому военному контролю не угрожает. Экономическая деятельность продолжается. Значительная часть местных органов власти фактически перешла на российскую сторону, обеспечив плавный переход. В этом смысле Москве хватило ума не повторять ошибку американцев в Ираке, когда США выгнали из правительства и власти всех уровней всех бывших членов партии “Баас”.

В качестве контраргумента мои оппоненты наверняка приведут Вьетнам, Афганистан или Ирак. Но ни в одном из этих трех случаев завоеватели не извлекали для себя экономических ресурсов. Контроль и дальнейшее восстановление этих стран несли с собой лишь убытки. На Украине же затраты на поддержание правопорядка и восстановление будут уравновешиваться дополнительными богатствами, прибавкой населения и землями, которые Кремль считает крайне стратегическими. Более того, сама территория Вьетнама и Афганистана благоприятствовала восстаниям. Армии повстанцев прятались в горах и джунглях, успешно перегруппировывались и налаживали логистические связи с соседними странами. Украина же представляет собой преимущественно равнину.

В Ираке, Афганистане и Вьетнаме завоевателям пришлось размещать свои гарнизоны в далекой периферии. Это был болезненный компромисс, поскольку сами по себе эти страны не представляли жизненно важных интересов. Украина же граничит с главным соперником России — НАТО. Москва считает, что украинская территория необходима для защиты ядра России и демонстрации силы в Восточной Европе. Москва не будет отправлять вооруженные силы на смену режима в отдаленном уголке земного шара, а намерена лишь защитить свои жизненно важные военные интересы. Следовательно, Кремль будет менее щепетилен в вопросе издержек на Украине, чем США или СССР в трех вышеупомянутых странах.

Некоторые все равно стоят на том, что “это другое”. Возможно, украинцы — от природы невероятно мятежный народ. Возможно, социальные сети осложнят подавление протестов. Возможно, российскую власть подорвет западная подпитка партизанского движения. Я не утверждаю, что России непременно удастся поглотить Украину, но мы не можем быть заранее уверены, что она потерпит неудачу. Если Россия победит на Украине, у Кремля появится хороший шанс воспользоваться ее населением, сельскохозяйственными угодьями, природными ресурсами, промышленностью и морскими портами в своих интересах. В долгосрочной перспективе это сулит больше налоговых поступлений и больше солдат. Кроме того, она обретет “мышечную память” для ведения крупномасштабного вооруженного конфликта с применением обычных вооружений — которой не может похвастаться ни одна западная страна.

Насколько мощным окажется народное сопротивление, предсказать невозможно, но рассчитывать, что контроль над Украиной подорвет Москву, опрометчиво. Слишком многие аналитики априорно судят, что Россия никогда не добьется успеха и не извлечет выгоду из этого конфликта. Однако победа на Украине наверняка улучшит положение Москвы в европейской и общемировой расстановке сил.

Независимо от политических воззрений, само признание того факта, что контроль над Украиной упрочит российскую власть в долгосрочной перспективе, значительно оздоровит дискуссию.

Дилан Мотин — кандидат политических наук Канвонского национального университета. Научный сотрудник Центра международных и стратегических исследований, приглашенный научный сотрудник Европейского центра северокорейских исследований и автор книг