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Интерфакс-АВН

Путин назвал задачей Белоусова организацию работы с учеными и производителями военной техники, внедрение инноваций в министерство обороны

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Президент РФ Владимир Путин и Андрей Белоусов во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и Андрей Белоусов во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Харбин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Недавно назначенный министр обороны России Андрей Белоусов должен будет открыть военное ведомство для инноваций, конструктивной работы с учеными и производителями военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Андрей Рэмович, как вы знаете, был министром экономики, он вообще считается хорошим экономистом, одним из лучших в стране, он был моим помощником по экономике, он был первым заместителем председателя правительства. И в этом смысле он, конечно, способен координировать деятельность министерства обороны со всеми министерствами и ведомствами страны и с регионами", - сказал Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.

"Белоусов должен раскрыть министерство обороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности в широком смысле этого слова, производителями тех военно-технических изделий и тех компонентов, которые нужны для производства военной техники", - заявил президент.

"Он должен раскрыть министерство обороны для инноваций", - добавил Путин.

При этом он сказал, что прежний министр обороны Сергей Шойгу тоже предпринял определенные шаги в этом направлении. По мнению Путина, "бывшему первому заместителю председателя правительства с учетом его должностных обязанностей в недавнем прошлом это просто легче сделать". Именно таковыми, подчеркнул Путин, были мотивы назначения Белоусова министром обороны.

Президент также сказал, что назначенный секретарем Совета безопасности РФ Шойгу хорошо знает предприятия военно-промышленного комплекса, потребности вооруженных сил на среднесрочную и ближайшую перспективу, и понимает возможности промышленности.

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Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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