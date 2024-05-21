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ТАСС

Генштаб ВС РФ: Запад передал Украине с начала СВО около 800 танков и более 30 тыс. БПЛА

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Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков
Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Страны - члены НАТО и их партнеры потратили на помощь ВСУ свыше $132 млрд, заявил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Страны блока НАТО и их союзники с февраля 2022 года передали Украине около 800 танков, порядка 270 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 130 самолетов и вертолетов, а также свыше 30 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в статье начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова "Деятельность НАТО как главный источник военных угроз России" для издаваемого Минобороны РФ журнала "Военная мысль".

По словам Костюкова, главной военной угрозой, исходящей от НАТО, является оказание всесторонней помощи ВСУ с целью затягивания конфликта и нанесения максимального ущерба России. Государства блока и их партнеры израсходовали на эти цели более $132 млрд, из них США - свыше $63 млрд.

"Приоритетом являются поставки ВСУ вооружения и военной техники. С февраля 2022 года Киеву переданы около 800 танков, более 3,5 тыс. боевых бронированных машин, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий, около 270 реактивных систем залпового огня, более 250 зенитных ракетных комплексов, 7,7 тыс. ПЗРК, до 290 тыс. противотанковых средств, 130 самолетов и вертолетов, свыше 30 тыс. беспилотных летательных аппаратов различного назначения", - говорится в публикации.

Повышение ставок на Украине со стороны НАТО

Также отмечается, что ключевое значение в НАТО придается оснащению ВСУ высокоточным оружием большой дальности для поражения важных объектов ВС РФ на оперативной глубине. "Последовательно повышая ставки в конфликте на Украине, с мая 2023 года Великобритания и Франция передали Киеву авиационные управляемые ракеты Storm Shadow / SCALP-EG с дальностью пуска до 650 км. В свою очередь Вашингтон поставил ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS (до 300 км)", - указал Костюков. Он также упомянул о наращивании давления на федерального канцлера Германии Олафа Шольца с требованием санкционировать поставки Украине управляемых ракет воздушного базирования Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км.

"Кроме того, в ближайшей перспективе государства блока передадут ВСУ тактические истребители F-16 западного производства", - отмечается в статье.

Космическая и воздушная разведка в интересах ВСУ

Подчеркивается, что особое значение в НАТО придают предоставлению командованию ВСУ в режиме времени, близком к реальному, данных об оперативном построении и характере действий российских группировок войск. "В интересах этого к ведению видовой и радиотехнической разведки над зоной СВО привлекаются не только военные, но и коммерческие космические аппараты (в совокупности до 500 единиц)", - говорится в статье.

Также отмечается, что НАТО существенно нарастила активность воздушной разведки вдоль границ РФ. Так, средняя интенсивность задействования самолетов-разведчиков стран альянса до апреля 2014 года составляла до 10 вылетов в месяц, в 2018 - до 40, в 2020 - около 95, в 2021 - около 140. Сейчас показатель находится на уровне 190 вылетов в месяц. 

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Страны
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SCALP
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Проекты
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