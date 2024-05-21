Чего ожидать от Путина на втором шестилетнем президентском сроке (Fox News, США)

Экс-сотрудник Пентагона Кёффлер: Путин никогда не начнет войну с Западом

Вопреки заявлениям западных политиков-алармистов, Владимир Путин никогда не пойдет на прямую вооруженную конфронтацию со странами НАТО, пишет автор статьи для Fox News. Однако у российского президента есть своя тактика, которую он и претворяет в жизнь в текущем противостоянии с Западом.

Ребека Коффлер

У ВС РФ есть 100 000 солдат, готовых отправиться линию фронта на Украине, и Москва существенно увеличила оборонные расходы.

7 мая Владимир Путин вступил в должность президента на очередной шестилетний срок — на фоне глубокого кризиса в отношениях Москвы и Запада, вызванного военной спецоперацией России на Украине. Во время традиционно величественной церемонии в Кремле Путин назвал своих соотечественников "единой и великой нацией" и пообещал ставить интересы и безопасность России превыше всего. Полный уверенности в себе, российский лидер завершил свою речь заявлением: "Вместе мы преодолеем все препятствия. Мы выполним все, что запланировали. Вместе мы победим".

Между тем по другую сторону Атлантики, руководитель разведки США Аврил Хейнс (Avril Haines) заявила на прошлой неделе сенатскому комитету по вооруженным силам, что "маловероятно, что украинский конфликт закончится в ближайшее время", предупредив, что "агрессивная тактика Путина вероятно, не изменится". И это несмотря на то, что конгресс недавно одобрил еще один многомиллиардный пакет военной помощи Украине, чтобы помочь ей сражаться с русскими.

Что сейчас на уме у Путина? Сможет ли сдержать российского лидера непоколебимая готовность нашего правительства и дальше финансировать Киев? Какими могут быть его дальнейшие действия?

Изучив примерную конфигурацию сил и средств России, состояние российской армии и экономики, заявленные стратегические цели и восприятие Москвой существующих угроз, мы предположили, чего стоит ожидать от Путина. Его портрет и образ мыслей я тщательно исследовала и анализировала на протяжении своей карьеры в разведке. Я отмечу также и то, чего Путин, скорее всего, не сделает.

Во-первых, весьма вероятно, что российские войска начнут крупную наступательную операцию на северо-востоке Украины. Не исключено, что она может начаться уже вскоре после Парада Победы — государственного праздника, посвященного разгрому Россией нацистской Германии во Второй мировой войне. Стремясь извлечь выгоду из нехватки живой силы, боевой техники и боеприпасов в ВСУ, русские попытаются прорваться через линию фронта к лету или на протяжении ближайшего лета.

Чтобы это осуществить, Москва готовит 100 000 солдат для отправки на линию фронта в соответствии с подписанным Путиным в декабре указом, предписывающим Министерству обороны увеличить вооруженные силы на 170 000 дополнительных военнослужащих до максимальной численности в 1 320 000 человек. Москва также увеличивает оборонные расходы в 2024 году почти на 70% по сравнению с 2023 годом.

Путин чувствует, что в целом преимущество находится на стороне России, поскольку она значительно превосходит Украину по численности войск и количеству вооружений. При этом он почти наверняка глубоко обеспокоен недавним заявлением президента Франции Эммануэля Макрона журналу The Economist. Макрон намекнул, что отправит войска в Украину, "если русские прорвут линию фронта и если на то будет просьба Украины".

Стремясь удержать НАТО от размещения вооруженных сил на украинском театре военных действий, Россия проведет военные учения с применением тактического ядерного оружия. По данным Минобороны России, Путин лично приказал провести учения для "отработки подготовки и развертывания нестратегического ядерного оружия".

В то время как Россия регулярно проводит учения стратегических ядерных сил, объявляя о них заранее, публичное заявление Москвы о тактических ядерных учениях является беспрецедентным. Это задумано в качестве важнейшего сигнала лидерам в Вашингтоне и командующим НАТО, чтобы заставить их держаться подальше от того, что Россия считает своим периметром стратегической безопасности — частью которого, по мнению Москвы, является Украина.

Во время своей инаугурационной речи Путин — почти наверняка имея в виду украинцев, проживающих в присоединенных Москвой регионах — поблагодарил "граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, которые отстояли право быть вместе с Родиной". Путин считает, что Россия имеет законные претензии к Украине: российская государственность возникла на территории "Киевской Руси", земли, которая в настоящее время оккупирована современной Украиной.

По данным российского Левада-центра*, 77% россиян поддерживают действия российской армии на Украине, фактически соглашаясь с Путиным. Такой же процент россиян верит, что Россия победит в этом конфликте.

Во-вторых, российские спецслужбы, скорее всего, активизируют охоту на президента Украины Владимира Зеленского, и попытаются его убить. В прошлую субботу правительство России внесло Зеленского в список разыскиваемых преступников. В МВД России обосновали розыск президента Украины тем, что "он проходит по статьям российского уголовного кодекса".

Зеленский находился в списке целей с начала российской СВО в феврале 2022 года и пережил несколько покушений. Сообщается, что за день до инаугурации Путина украинские контрразведывательные службы сорвали российскую тайную операцию, направленную на проникновение в команду безопасности Зеленского и взятие его в заложники — или даже на ликвидацию.

В России действует программа целевых ликвидаций, регулируемая федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", который был одобрен Путиным в 2002 году, через два с половиной года после его вступления в должность президента, и обновлен в 2006 году. Этот закон позволяет российским спецслужбам "ликвидировать (убить) Зеленского и других военных и политических лидеров Украины как "лиц, представляющих угрозу для российского государства".

Внесение Зеленского в "список разыскиваемых преступников" посылает сигнал российским службам безопасности о том, что его поимка или убийство является приоритетом для Кремля.

Россияне, скорее всего, активизируют свои усилия по устранению Зеленского 20 мая или позже, в день официального окончания его президентского срока. В ноябре прошлого года Зеленский отменил грядущие президентские выборы, заявив, что Украина должна сосредоточить все свои ресурсы на борьбе с Россией. Это дало Москве основание для того, чтобы считать его нелегитимным лидером Украины.

В-третьих, Россия усилит свою непрямую конфронтацию с Вашингтоном. Хотя Москва опасается прямой войны с США и НАТО из-за нашего превосходства в обычных вооружениях, она еще больше боится риска распада своей стратегической буферной зоны, на которую она опиралась в своей безопасности на протяжении веков. Постоянная поддержка Вашингтона, оказываемая Украине, усилила опасения России по поводу будущего конфликта с НАТО.

Москва считает, что прямой военный конфликт между США и Россией "неизбежен" в долгосрочной перспективе. Генеральный штаб России придерживается этой оценки на основе данных разведки и анализа политики США, направленной на демократизацию постсоветских соседей России в Евразии, и заявленных намерений Вашингтона принять Украину в НАТО, враждебный Москве альянс.

По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), на прошлой неделе четыре российских военных самолета нарушили опознавательную зону ПВО Аляски (ADIZ), но не вошли в воздушное пространство США. Россия периодически осуществляет полеты своих стратегических бомбардировщиков вблизи наших границ. Эти тренировочные полеты призваны проверить нашу реакцию и продемонстрировать готовность российских вооруженных сил к полномасштабной войне с Соединенными Штатами за контроль над постсоветскими регионами. Российские системы вооружения уже способны поражать цели на всей территории США и Канады с "дистанции противостояния", то есть без входа в суверенное воздушное пространство США для доставки средств поражения.

Российские спецслужбы также, вероятно, активизируют свои усилия по аресту граждан США, направляющихся в Россию, чтобы встревожить администрацию Байдена и расширить список кандидатов для обмена на ценных российских разведчиков, содержащихся в тюрьмах США. Во вторник во Владивостоке по обвинению в краже был задержан военнослужащий армии США. Проведя ряд обменов пленными, которые, по мнению Путина, почти наверняка были выгодны России, Москва, вероятно, пришла к выводу, что она может манипулировать администрацией Байдена, чтобы заставить ее отдать Москве российских агентов, важных для Путина.

И наконец — пара слов о том, чего Путин не сделает. Он не вторгнется ни в одну страну НАТО. Несмотря на подобные заявления вашингтонских политиков, такой шаг был бы самоубийственным для Путина, поскольку он привел бы в действие статью 5 НАТО о коллективной обороне. Путин полностью осознает уязвимость России по отношению к НАТО в обычных вооружениях.

Путин регулярно использует ядерный козырь России, чтобы запугать Запад, и, вероятно, при определенных условиях мог бы санкционировать тактический ядерный удар на таком театре военных действий, как Украина. Но эти его возможные действия находятся на самой вершине лестницы эскалации. Будучи рациональным игроком, Путин вряд ли станет намеренно выбирать военный конфликт, в котором Россия столкнется с мощью всей боевой машины НАТО. Подобные ожидания нелогичны. Они также опровергаются многочисленными оценками разведывательного сообщества США.

Ежегодная оценка угроз 2024 года показывает, что "Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную деятельность ниже того предела, который, по ее расчетам, является порогом глобального военного конфликта".

Нижеследующие выдержки из несекретных разведывательных отчетов развенчивают идею о том, что Россия обладает военным и экономическим потенциалом для вторжения в какую-то страну НАТО, что могло бы спровоцировать войну с альянсом.

"Россия понесла в СВО больше военных потерь, чем когда-либо со времен Второй мировой войны — примерно 300 000 убитыми и ранеными, а также тысячи танков и боевых машин пехоты" (подобные завышенные оценки являются продуктом западной пропаганды и официально не подтверждены — прим. ИноСМИ).

"Российской армии предстоит многолетнее восстановление после огромных потерь техники и живой силы, понесенных во время украинского конфликта".

В том же отчете говорится, что "российские вооруженные силы столкнулись и будут сталкиваться с проблемами истощения, нехватки в армии живой силы и проблем с состоянием морального духа военнослужащих".

*внесен Минюстом в список иностранных агентов