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Ростех

Единый агрегатор торговли Ростеха позволил российским госзаказчикам сэкономить почти 7 млрд рублей

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Ростех
Ростех.
Источник изображения: rostec.ru

Российские госзаказчики за пять лет сэкономили 6,9 млрд рублей бюджетных средств, используя для закупок малого объема Единый агрегатор торговли (ЕАТ), разработанный в Ростехе. С помощью системы заключено почти 2 млн контрактов, и ее функционал постоянно расширяется. Только в прошлом году в ЕАТ реализовали более десятка нововведений, в том числе возможность расторжения контракта в электронном виде и выпуска машиночитаемых доверенностей.

С 2019 года согласно распоряжению правительства использование ЕАТ является обязательным для госзакупок малого объема − до 600 тыс. рублей. Провести закупку без использования ЕАТ возможно лишь при условии осуществления ее по цене контракта ниже, чем предложена резидентами агрегатора. Для выполнения этого условия заказчику необходимо проверить имеющееся ценовое предложение путем проведения закупочной сессии на ЕАТ. Агрегатор предлагает четкий механизм проверки оптимальности цены закупки – «купи, где хочешь, но проверь цену на едином агрегаторе торговли». Это позволяет экономить средства заказчиков.

«На сегодняшний день на ЕАТ зарегистрировано 20 тыс. заказчиков, аккредитовано 130 тыс. поставщиков, проведено 2,5 млн закупочных сессий, заключено 1,9 млн контрактов. За время своего существования агрегатор зарекомендовал себя как надежный информационный ресурс, динамично развивающийся в ответ на пожелания пользователей. Так, в прошлом году в функционале ЕАТ появилась возможность выпуска машиночитаемых доверенностей для сотрудников организаций, зарегистрированных на площадке, а также опция расторжения контракта в электронном формате с полным соблюдением российского законодательства. Принимая во внимание текущую геополитическую обстановку, функционал агрегатора предусматривает скрытие результатов закупочных сессий из публичного доступа по решению заказчика», – сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

ЕАТ был создан в 2018 году для проведения государственных закупок малого объема, предусмотренных законодательством о контрактной системе. По сути ЕАТ – это место встречи заказчиков от лица государства и поставщиков товаров, работ и услуг, где взаимодействие проходит согласно законодательной базе и с полной прозрачностью. Агрегатор действует на всей территории Российской Федерации и позволяет получить наиболее выгодное для заказчика предложение.

ЕАТ демонстрируется на стенде Госкорпорации Ростех в рамках форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», которая проходит 15-17 мая в Технопарке инновационного центра «Сколково» в Московской области.

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