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ТАСС

Эксперт считает, что два ЗРК Patriot не повлияют на планы России по освобождению Харькова

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Харьков
Харьков.
Источник изображения: © iStock.com / Kathrine Andi

Председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский шантажирует Запад падением Харькова

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Поставка Украине двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не изменят ситуацию и не повлияют на планы России по освобождению Харькова. Об этом заявил ТАСС председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу ABC сказал, что Украина может потерять Харьков, если не получит две системы Patriot.

"Зеленский как всегда немного лукавит и пытается сторговать у Запада что-то под очередное нагнетание угрозы со стороны армии России. Сейчас он шантажирует падением Харькова. Patriot является такой заветной мечтой Киева, Patriot им всегда не хватает, это очень дорогая система, естественно, это первое, что они пытаются выклянчить у Запада всегда. Сейчас делается это под эгидой падения Харькова. <…> Харьков две системы Patriot не обезопасят. Он говорит, что Харьков скоро падет, если вы не дадите нам то-то и то-то. Зеленский выступает в своем ключе. Харьков будет освобожден в любом случае", - подчеркнул Шкурлатов.

Украинские официальные лица ранее признавали, что ситуация под Харьковом серьезная, однако утверждали, что угрозы сдачи города нет. 14 мая украинский Генштаб признал, что ВСУ были вынуждены "переместиться на более выгодные позиции" в районе города Волчанска и села Лукьянцы.

Как сообщили в Минобороны России, за сутки подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования "Кракен" и "Иностранного легиона", живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Кроме того, отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих. 15 мая в МО РФ сообщали, что российские военные освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
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