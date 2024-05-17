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Интерфакс-АВН

Россия и Китай подтверждают озабоченность попытками США обеспечить себе решающее военное преимущество - заявление

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Американцы уже не сомневаются в существовании «российско-китайской оси»
Американцы уже не сомневаются в существовании «российско-китайской оси».
Источник изображения: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС -Россия и Китай выражают озабоченность попытками США обеспечить себе решающее военное преимущество и нарушить стратегический баланс сил, говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита.

"Стороны вновь подтверждают серьезную озабоченность в связи с попытками США в нарушение стратегического баланса обеспечить себе решающее военное преимущество", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Прежде всего, озабоченности Москвы и Пекина связаны с деятельностью США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира и в космосе, что происходит в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия для нанесения "обезоруживающих" и "обезглавливающих" ударов.

Кроме того, Россию и Китай беспокоят схемы "совместных ядерных миссий" НАТО в Европе и "расширенное ядерное сдерживание" с участием отдельных их стран-союзников, а также сооружение в Австралии, которая является участником Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Южной части Тихого океана, инфраструктуры, которая может использоваться для обеспечения действий ядерных сил США и Великобритании.

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